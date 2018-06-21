Данияр Акишев рекомендует «не бегать по обменникам»

«Мы думаем, что в настоящее время два события в одной точки сошлись: первое - ослабление всех развивающихся рынков, и второе - сезонный фактор. В июне у нас всегда есть повышенный спрос на иностранную валюту, во-первых, со стороны населения. Люди едут в отпуска, получают выплаты, и мы видим, что есть повышенный спрос. Люди отправляют детей учиться за границу и также покупают для этого иностранную валюту. Я хотел бы отметить, что те, кто покупают эту валюту для таких нужд, они имеют на это право, пожалуйста, пусть они это делают. Остальным же гражданам я бы рекомендовал не бегать по обменникам, потому что и в прошлом году такая ситуация происходила летом», - сказал Акишев на пленарном заседании сената в четверг, отвечая на вопросы депутатов.

Он напомнил, что летом 2017 года «курс тенге ослабел до значения больше 340 тенге за доллар, но после этого укрепился до 320 тенге за доллар. Такая ситуация также не исключается, поэтому для тех, у кого нет в настоящее время затрат в иностранной валюте, я бы рекомендовал сейчас не осуществлять операции на валютном рынке », - сказал председатель Нацбанка.