​На западе Казахстана ожидается сильная жара

«Смещающийся на северные области Казахстана высотный циклон будет вызывать в этих районах дожди с грозами, местами сильные, а также град и шквалистое усиление ветра. Барическая ложбина этого циклона и связанные с ней атмосферные фронты окажут влияние на центральные, восточные и южные области республики. Здесь местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, сильный порывистый ветер, в отдельных районах град. Температура воздуха предполагается около и ниже климатической нормы на 1-3°С, лишь на западе, где сохранится влияние антициклона, по-прежнему днём воздух будет прогреваться до +35…+42°С, что выше обычной на 3…6°С», – говорится на сайте метеослужбы.

Ранее в Атырауской и Западно-Казахстанской областях было объявлено штормовое предупреждение в связи с повышением температуры воздуха.