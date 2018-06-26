26-28 июня воздух прогреется до 42°С
​На западе Казахстана ожидается сильная жара
Фото Жанары Каримовой

Синоптики прогнозируют сильную жару на западе Казахстана в ближайшие двое суток. На остальной территории страны 26-28 июня преимущественно ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, вызванные высотным циклоном, сообщает «Казгидромет».

«Смещающийся на северные области Казахстана высотный циклон будет вызывать в этих районах дожди с грозами, местами сильные, а также град и шквалистое усиление ветра. Барическая ложбина этого циклона и связанные с ней атмосферные фронты окажут влияние на центральные, восточные и южные области республики. Здесь местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, сильный порывистый ветер, в отдельных районах град. Температура воздуха предполагается около и ниже климатической нормы на 1-3°С, лишь на западе, где сохранится влияние антициклона, по-прежнему днём воздух будет прогреваться до +35…+42°С, что выше обычной на 3…6°С», – говорится на сайте метеослужбы.

Ранее в Атырауской и Западно-Казахстанской областях было объявлено штормовое предупреждение в связи с повышением температуры воздуха.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Полиция задерживает участников митингов в городах Казахстана
Новости
В Алматы установили памятник Виктору Цою
Новости
​Шымкент стал городом республиканского значения
Новости
Программа «7-20-25» начнёт действовать до конца года
Новости
Токаев не верит, что Назарбаев примет участие в президентских выборах в 2020 году
Новости
В Мининвестиций заверили, что проводника сошедшего с рельсов поезда наказывать не будут