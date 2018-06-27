ВКонтакте запускает сервис оплаты VK Pay

ВКонтакте запускает платежную платформу VK Pay, интегрированную в социальную сеть. Она ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, продвигающих свою продукцию в соцсетях, сообщают Ведомости .

Сначала прием оплаты через VK Pay станет доступен владельцам всех сообществ «ВКонтакте». В VK Pay будет действовать ограничение на вывод наличных — 200 тыс. рублей в месяц, а также на предельную сумму транзакций - 60 тыс. рублей.

Кроме того «ВКонтакте» будет развивать площадку электронной торговли, которой смогут пользоваться партнеры социальной сети. В их числе называются сервисы по продаже авиа- и ж/д билетов OneTwoTrip, билетов на развлекательные мероприятия — Kassir.ru и ShowGoGo, а также сервисы доставки еды Grow Food и Delivery Club.

На начальном этапе комиссия за платежи взиматься не будет. Соцсеть планирует зарабатывать на крупных игроках, для которых будут действовать индивидуальные условия работы с платежной системой. «Там могут быть как дополнительные комиссии, так и другие рекламные способы монетизации», — рассказал источник, близкий к Mail.Ru Group. В перспективе оборот маркетплейса может достичь 100 млрд рублей в год, рассчитывают авторы проекта.