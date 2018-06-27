Все торговые операции бесплатны вне зависимости от суммы и количества транзакций
Национальный банк открыл онлайн-торговлю нотами для физлиц
Фото Жанары Каримовой

Национальный банк запустил систему «Invest Online». Она позволяет казахстанцам самостоятельно инвестировать в ценные бумаги регулятора, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Система функционирует с марта 2018 года и представляет собой бесплатный инструмент для самостоятельного инвестирования физическими лицами денег в ноты Нацбанка.

Для этого необходимо скачать мобильное приложение или использовать веб-версию системы. «Ценные бумаги (ноты), выпущенные Нацбанком, представляют собой безрисковый финансовый инструмент, возвратность инвестиций по которым гарантируется Нацбанком, что означает отсутствие рисков для клиента с точки зрения возврата средств», - подчёркивает пресс-служба.

Все операции для покупателя нот, по словам Нацбанка, бесплатны вне зависимости от суммы и количества транзакций. Инвестировать в ценные бумаги регулятора можно при наличии даже небольшой суммы денег (на уровне 100 тенге), без каких-либо комиссий и налогов. При этом пользователи системы, в случае возникновения необходимости, могут быстро и без комиссий вывести свои деньги на платежную карточку путем обратной продажи ранее приобретенных нот, получив гарантированный доход и сохранив начисленные проценты.

По состоянию на сегодняшний день населением Казахстана приобретено более 1,4 млн. нот на сумму около 130 млн. тенге. При этом количество приобретаемых нот постоянно растет.

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