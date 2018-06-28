В Казахстане официально упразднили адвокатский ордер

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», а также сопутствующие ему поправки, которые направлены на усиление защиты прав, свобод и законных интересов граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Документ расширяет права адвокатов и упрощает возможность для молодых специалистов прийти в профессию.

«Основными положениями законопроекта являются: устранение имущественного барьера в виде вступительных взносов, что позволит обеспечить доступ к профессии адвоката, повысит конкуренцию между адвокатами и увеличит их количество. В целях улучшения качественного состава адвокатуры пересмотрен порядок проведения аттестации и механизм повышения квалификации адвокатов. Для обеспечения представительства регионов в органах управления республиканской коллегии адвокатов устанавливаются ограничения по срокам нахождения в органах управления и порядок их формирования. Упразднение адвокатского ордера. Практика использования этого документа показывает его неэффективность и архаичность. Его наличие создает условия для зависимости адвоката от руководства адвокатской организации», - рассказал депутатам министр юстиции Марат Бекетаев.

Кроме того, документом предполагается оптимизировать деятельность адвокатуры через внедрение Е-адвокатуры, автоматизирования процедуры определения списка адвокатов, участвующих в гарантированной государством юрпомощи, а также пересмотрен механизм привлечения к ответственности за некачественное оказание юрпомощи. О том, как будут работать адвокаты по новому закону, Vласть писала ранее.