Открыть «шлагбаум» для молодых адвокатов требует Нигматулин

Молодые казахстанские юристы больше не будут платить вступительные взносы для того, чтобы вступить в коллегию адвокатов, а председатели этих коллегий больше не будут занимать пост десятилетиями. Кроме того, в стране отменят ордеры для адвокатов с тем, чтобы казахстанцы могли воспользоваться услугами именного того защитника, которого они выбрали. Такие нормы предусматривает проект закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», а также сопутствующие ему поправки, которые в среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил в первом чтении.

«В законопроекте предусматривается запрет на вступительные взносы, взимаемые за членство в коллегии адвокатов. Когда мы отменим вступительный взносы, не приведет ли это к тому, что адвокатской деятельностью будут заниматься не совсем подготовленные специалисты? Не отразится ли это отрицательно на качестве защиты клиентов?», - поинтересовался в ходе обсуждения законопроекта депутат Иван Клименко, отметив, что может и стоит их оставить, но только в меньшем размере.

Разработчик документа, министр юстиции Марат Бекетаев подчеркнул, что подобная норма включена в законопроект после изучения мировой практики. Но при этом молодые адвокаты будут сдавать экзамены, что будет гарантировать качество.

«Остается лицензирование и на этапе лицензирования мы не отменяем экзамены. Поэтому мы полагаем, что качество будет оставаться», - заверил Бекетаев.

«Мне кажется, здесь надо поддержать правительственный вариант законопроекта по отмене вступительного взноса», - вступился за министра спикер мажилиса Нурлан Нигатулин. Он напомнил, что в Казахстане на одного адвоката приходится около четырех тысяч граждан, тогда как в «средневропейской стране» - на 300-400 человек.

«Вот какая конкуренция, вот какой выбор у любого гражданина, - подчеркнул он. - На мой взгляд, такая диспропорция у нас складывается, потому что для молодых юристов препятствием является не столько квалификационное тестирование, сколько вступительный взнос, размер его - 800 тысяч тенге. Наверное, это не каждому по карману. То есть получается, что для того чтобы стать адвокатом одних знаний и опыта недостаточно, нужно еще и показать свою финансовую состоятельность. Другими словами, вступительный взнос - это некий имущественный ценз, предъявляемый кандидату в адвокаты».

По словам Нигматулина, это является одним из сдерживающих факторов, особенно для молодых юристов. При этом, в стране выросло новое поколение юристов, многие из которых прошли обучение за рубежом, в том числе по программе «Болашак». И именно они нужны нацкомпаниям и государству, а не иностранные юристы, которых сегодня «набирают для участия в экономических судах и арбитражах».

«Полагаю, что подобного финансового барьера в профессию не должно быть. Критерием должен быть только профессионализм», - подчеркнул Нигматулин.

Подняли парламентарии и вопрос ограничения срока нахождения на своем посту председателей коллегий адвокатов. Законопроектом вводится ограничение на один срок - не более четырех лет. Такое ограничение, по словам Бекетаева, связано с тем, что председатели занимают должность годами и перестают практиковать.

«Предложенный вариант – это вынужденная мера, потому что мы наблюдаем низкую эффективность работы коллегий адвокатов», - констатировал министр.

Вновь вмешался Нигматулин, заявив, что «мы часто говорим, что у нас страдает качество, качество оказания юридических услуг, качество оказания юридической помощи, но откуда взяться этому качеству, если у нас в регионах в президиумах десятилетиями сидят люди, десятилетиями бессменно руководят этими коллегиями адвокатов».

«Смотрите, какая картина складывается по председателям коллеги: в Мангистауской области председатель президиума областной коллегии руководит ею бессменно 25 лет, в Алматинской области – 27 лет, в Атырауской области – 31 год. Но это не все еще. Актюбинский всех перещеголял – 33 года. Это о чем говорит? Это говорит о том, что отсутствует полная конкуренция в сфере оказания юридической помощи нашим гражданам», - привел он статистику.

Он также отметил, что конкуренция должна быть в том числе и в вопросах оказания юридической помощи.

«Тогда будет и стимул для повышения качества оказания услуг. И конкурентная среда, в том числе в адвокатском сообществе, позволит повысить их профессионализм. С другой стороны – позволит и гражданам делать свой выбор», - уверен спикер.

Он также остановился на вопросе отмены адвокатского ордера.

«Гражданин сегодня, у которого возникла жизненная необходимость воспользоваться юридическими услугами того или иного адвоката, он может сегодня выбрать себе адвоката по согласованию с коллегией адвокатов. Он должен пойти в коллегию и там дяденька, сидит который 25-30 лет, он решает – дать ему ордер – не дать. Если не дать, человек, который выбрал себе защитника, он не может воспользоваться этим правом. Так? Так. Тоже вопрос. Тоже надо в этой норме разбираться…. Давайте откроем шлагбаум и создадим нормальную конкурентную среду, в том числе в адвокатском сообществе. Не должно быть там касты. Нам следует поддержать эти нормы законопроекта», - заключил он.

В целом проектом закона предусматривается создание двухуровневых дисциплинарных комиссий для объективного рассмотрения дисциплинарных производств. Для улучшения качественного состава адвокатуры в законопроекте предусмотрен механизм повышения квалификации адвокатов, что, по мнению Бекетаева, «будет способствовать повышению конкурентоспособности и качества услуг адвокатуры».

«Для социально уязвимых слоев населения предусмотрено получение юридической помощи от адвокатов и юридических консультантов с бесплатным полным сопровождением его ситуации. Предоставление такой помощи будет основано на добровольной договоренности сторон и будет безвозмездным. Предоставление «Probono» помощи - не обязанность, а право и не может оказываться по принуждению», - пояснил глава Минюста.

Также предусматривается обязанность физических лиц, представляющих интересы в суде, состоять в палатах юридических консультантов. Для осведомленности населения и справедливого ценообразования рассматривается разработка рекомендательной тарифной сетки оплаты помощи адвоката и юридического консультанта. Вместе с тем вводится обязательное страхование профессиональной ответственности адвокатов и юридических консультантов. Институт страхования вводится с 2020 года.