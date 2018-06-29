ForteBank открыл филиал нового поколения в Актау

Экскурсию для гостей проводили председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили и директор филиала Аббат Урисбаев. Они рассказали, что концепция и стиль офисов долго обсуждались и тщательно разрабатывались профессионалами итальянской дизайнерской компании DINN. В планировке предусмотрены круглосуточный доступ к банкоматам и терминалам. Офисы ForteBank были отмечены в числе лучших дизайнов банковских отделений в мире по версии издания The Financial Brand. Но главной особенностью отделений нового формата являются удобные зоны самообслуживания, избавляющие клиентов от ожидания в очередях. Все необходимые услуги можно совершить с помощью мобильного приложения, которое, кстати, открыто для всех пользователей.

«Весной мы открыли мобильное приложение для всех пользователей банковских карт в стране. Будучи клиентом любого банка, вы можете скачать приложение ForteBank, ввести свой номер карты, зарегистрироваться и таким образом использовать все услуги, которые мы предлагаем. Наш сервис уже оценили более 100 тысяч казахстанцев, ежемесячно через мобильное приложение проводится около 2 миллионов транзакций. Каждый день мы работаем над тем, чтобы процесс взаимодействия с банком был максимально приятным, комфортным и полезным», - отметил на открытии Гурам Андроникашвили.

Если кто-то из клиентов еще не до конца знает, как пользоваться онлайн-услугами, ему всегда готов оказать помощь вежливый консультант в зоне самообслуживания. В 2017 году мобильное приложение банка было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb.

Кроме этого, в рамках торжественной церемонии открытия между ForteBank и акиматом Мангистауской области был подписан меморандум о сотрудничестве, целью которого является реализация проектов, способствующих развитию региона, а также предоставление качественных банковских услуг населению.

«Среди финансовых институтов ForteBank занимает особое место и является одним из наиболее ликвидных и устойчивых банков в стране. Мы рады, что ForteBank и акимат Мангистауской области имеют общие планы по дальнейшему развитию региона и будут работать в тесном сотрудничестве, о чем свидетельствует подписанный сегодня меморандум», – сказал на открытии аким региона Ералы Тугжанов.

Клиентами областного филиала ForteBank являются более 34 000 розничных клиентов и около 3000 предпринимателей. ForteBank является активным участником программы «Дорожная карта бизнеса 2020», а филиал в Мангистауской области неоднократно становился лидером по темпам освоения выделенных средств. По итогам 2017 года филиалом было профинансировано 28 проектов на сумму 2,5 млрд. тенге.

В ходе открытия нового офиса был подписан первый договор субсидирования по программе «Нур Капитал», профинансированный ForteBank.

ForteBank является одним из самых стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. Банк обслуживает более 2 млн. клиентов, располагает сетью из 19 филиалов и около 100 отделений. В 2017 году ForteBank был признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker и лучшим банком Казахстана по версии «Global Finance».