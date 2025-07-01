Казахстан не планирует наращивать внешний долг в 2025 году. Он также не нуждается в рефинансировании внешних займов в ближайшие 5-7 лет, поскольку ситуация с их оплатой стабильна. За прошлый и этот годы страна суммарно погасила $4 млрд внешних обязательств, рассказал корреспонденту «Власти» министр финансов Мади Такиев.

«Ситуация с погашением стабильна. В прошлом и текущем году мы погасили самые крупные внешние обязательства на сумму $1,5 и $2,5 млрд, [соответственно]. ⁠⁠В ближайшие 5-7 лет нет внешних обязательств для погашения. Казахстан в [течение этого периода] не нуждается в рефинансировании внешних займов», — заявил Такиев.

Такиев отметил, что в 2025 году правительство не планирует увеличивать внешний долг. А в следующем году все будет зависеть от конъюнктуры на международных рынках и необходимости финансировать дефицит бюджета из внешних источников.

⁠⁠Чтобы удержать внешний долг в безопасных границах, в 2026 году Казахстан планирует снизить дефицит бюджета с нынешних 2,7% до 2,5%, в 2027 – до 1,8%, а в 2028 – до 1,4%.

По данным Национального банка, на конец первого квартала 2025 года внешний долг Казахстана составил $170,4 млрд, показав рост на $7,4 млрд с начала апреля 2024 года.

В апреле 2024 года на обслуживание и погашение внешнего долга приходилась четверть расходов бюджета (суммарно 885 млрд тенге).

«На сегодня госдолг превысил размер бюджета страны на 6,2 трлн тенге и составил 32 трлн тенге. Только ежегодное обслуживание этого долга обходится казне в 2 трлн тенге, что в абсолютном выражении никак не влияет на его сокращение», — заявлял в середине июня депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев во время обсуждения отчетов об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.