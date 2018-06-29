Национальный центр тестирования озвучил итоги ЕНТ 2018 года

Директор национального центра тестирования Рамазан Алимкулов озвучил итоги проведения ЕНТ в 2018 году. В нём участвовало 98 698 выпускников, 75% из которых проходили тестирование на казахском языке. Проходной порог в 50 баллов преодолели более 84 тысяч учеников, рассказал он во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

В этом году в едином национальном тестировании учавствовало 98 698 выпускников. Из них ЕНТ на казахском языке сдали 75% участвовавших, а на русском 25%. «Нас радует, что в текущем году на 5% рост лиц, которые пожелали сдать ЕНТ на казахском языке», – рассказал Рамазан Алимкулов.

Самый высокий бал – 140 набрала выпускница одной из школ Алматы Кудайбергенова Шияра. Средний бал всех учавствовавших в тестировании выпускников составил 83, в прошлом году данный показатель составил 80,5.

В 2018 году впервые появилась возможность сдать тестирование на английском языке. Данной возможностью воспользовались 28 выпускников, средний бал которых составил 85 балов, а средний бал по республике составил 83 балов. «Эта статистика подтверждает, что тестовые вопросы на английском языке по качеству идентичны», – подчеркнул Алимкулов.

Комбинацией математика – география воспользовались 9,7% всех выпускников, когда как комбинацией математика – физика 27%. «На лицо, что наши выпускники правильно понимают инициативы государства и делают правильный выбор», – комментирует статистику директор центра тестирования.

Проходной порог в 50 баллов преодолели 84 065 выпускников, в то же время уменьшилось количество не преодолевших данный порог с 15% в прошлом году до 14% в нынешнем. Количество аннулированных работ составило 9. Абсолютно все места проведения тестирования были оснащены глушителями.

Одним из нововведений этого года оказался call-center, который принял 370 звонков по различным вопросам правил тестирования и сдачи документов в ВУЗы. В прошлом году была введена система пересдачи ЕНТ. Благодаря ей казахстанские ВУЗы смогли набрать дополнительно 30 тыс. студентов.