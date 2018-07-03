Ранее министерство было преобразовано из министерства по делам религий и гражданского общества
Назначен министр общественного развития
Фото Жанары Каримовой

Во вторник президент Нурсултан Назарбаев назначил Дархана Калетаева министром общественного развития. На прошлой неделе это министерство было реорганизовано из министерства по делам религий и гражданского общества. Новому ведомству также была передана часть функций Минкультуры и спорта, сообщает Акорда.

«Назначить Калетаева Дархана Амановича министром общественного развития Республики Казахстан, освободив от должности министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан», - говорится в сообщении акорды.

29 апреля президент преобразовал министерство по делам религий и гражданского общества в министерство общественного развития. В рамках указа правительство должно обеспечить перераспределение штата двух министерств и принять «другие меры для реализации указа». Контроль за его исполнением был возложен на администрацию президента.

Президент постановил образовать министерство по делам религий и гражданского общества в середине сентября 2016 года. Он передал новому ведомству функции и полномочия в трех сферах: взаимодействие государства с религиозными объединениями, гражданским сектором и молодежью. Первым главой министерства был назначен​ Нурлан Ермекбаев, бывший секретарь Совета безопасности. В начале марта на этом посту его сменил бывший депутат сената Дархан Калетаев.

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