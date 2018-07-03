Назначен министр общественного развития

Во вторник президент Нурсултан Назарбаев назначил Дархана Калетаева министром общественного развития. На прошлой неделе это министерство было реорганизовано из министерства по делам религий и гражданского общества. Новому ведомству также была передана часть функций Минкультуры и спорта, сообщает Акорда.

«Назначить Калетаева Дархана Амановича министром общественного развития Республики Казахстан, освободив от должности министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан», - говорится в сообщении акорды.

29 апреля президент преобразовал министерство по делам религий и гражданского общества в министерство общественного развития. В рамках указа правительство должно обеспечить перераспределение штата двух министерств и принять «другие меры для реализации указа». Контроль за его исполнением был возложен на администрацию президента.

Президент постановил образовать министерство по делам религий и гражданского общества в середине сентября 2016 года. Он передал новому ведомству функции и полномочия в трех сферах: взаимодействие государства с религиозными объединениями, гражданским сектором и молодежью. Первым главой министерства был назначен​ Нурлан Ермекбаев, бывший секретарь Совета безопасности. В начале марта на этом посту его сменил бывший депутат сената Дархан Калетаев.