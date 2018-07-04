Назарбаев поздравил новоизбранного президента Мексики

«Уверен, что ваш богатый опыт работы на политической и общественной службе внесет значительный вклад в дальнейшее развитие Мексики и укрепление ее авторитета на международной арене. Убежден, что благодаря вашей активной поддержке дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности», - говорится в телеграмме.

Выборы в Мексике прошли 1 июля. Андрес Мануэль Лопес Обрадор - кандидат от коалиции левых сил «Вместе сотворим историю» - заручился поддержкой более 24 млн избирателей. Данные обнародовал в понедельник вечером Национальный избирательный институт после предварительной обработки протоколов с 93,5% участков для голосования.

Как пишет ТАСС, вскоре после окончания голосования в воскресенье вечером все соперники Лопеса Обрадора признали свое поражение. Окончательные результаты воскресных выборов будут объявлены позднее на этой неделе.

В своей предвыборной кампании Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещал «одолеть мафию и задушить коррупцию». При этом в период избирательной кампании в стране были убиты 120 политиков. По данным РИА Новости, противники победителя сравнивают его с Уго Чавесом, а сторонники ждут схватки с Дональдом Трампом.