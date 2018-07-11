​Тенге укрепился до 342,5 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $34,95 млн., показав снижение на $8,3 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:15 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $78,22 за баррель. Как писал Reuters, котировки ускорили рост во вторник вечером за счёт увеличившегося ограничения продажи сырья. Royal Dutch Shell во вторник сообщила об остановке работ на месторождении Knarr в Северном море из-за забастовки рабочих. Cнижение добычи нефти в Ливии, Венесуэле и Канаде, как и вступающие в силу с ноября санкции США против энергетического сектора Ирана также «подогревают» рост котировок. По прогнозу аналитиков Barclays, средняя цена Brent и WTI в следующем году составит $71 за баррель и $65 за баррель, соответственно.

Рубль на торгах вторника продолжил рост на фоне положительной динамики нефти и отсутствия негативных внешних факторов для российской валюты. На стороне рубля играют ожидания благополучных итогов встречи Трампа и Путина, намеченной 16 июля в Хельсинки. Поддержку ему оказывают и данные о значительном расширении профицита текущего счёта России (до $53,2 млрд), а также намерение Минфина России разместить облигации федерального займа на 40 млрд рублей впервые за почти три месяца.