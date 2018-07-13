Мир за ночь. 12-13 июля 2018 года

Министр финансов США пригрозил ввести санкции против всех стран, импортирующих иранскую нефть; 19 человек погибли, 12 были ранены в результате взрыва в промышленном парке Китая; сирийские войска взяли город Дараа, где семь лет назад началось восстание против режима Асада; Яндекс получил разрешение на выпуск собственного смартфона в России.

США пригрозили ввести санкции против любой страны, покупающей иранскую нефть, сообщает РИА новости. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в конгрессе. Законодатели поинтересовались, считает ли министр, что «Китай, с которым мы находимся в состоянии торговой войны, последует за нами». Они также отметили, что КНР является крупнейшим импортером иранской нефти.

«Повторю, мы будем вводить санкции против любого, против них (Китая), России, Европы и остальных», – ответил на это Мнучин. На прошлой неделе президент Ирана назвал желание США свести экспорт нефти из Ирана к нулю «пустой болтовней». Корпус стражей исламской революции также пригрозил закрыть Омурзский пролив для транспортировки нефти другими странами. Через этот участок проходит 20% мировой нефти.

19 человек погибли при взрыве в промышленном парке в Китае, 12 человек были ранены сообщает Reuters. Взрыв произошел в промышленном парке Yibin Hengda Technology в провинции Сычуань. Причины происшествия пока не установлены. Пострадавшие сейчас в стабильном состоянии, и по факту уже начато расследование. В 2015 году в результате взрыв на химическом складе в городе Тианджин погибли 165 человек. В прошлом году 8 человек погибли при взрыве на нефтехимическом заводе на юге китайской провинции Шаньдун.

Сирийские войска взяли город Дараа, где в 2011 году началось восстание против режима Асада, сообщает BBC. При поддержке российских военных силы Асада вошли в город и установили на площади сирийский флаг. Силы оппозиции согласились сложить оружие при условии амнистии или если им предоставят возможность уйти через коридор на север страны, где сконцентрированы очаги оппозиции. Город Дараа расположен неподалеку от основного пограничного пункта с Иорданией. Семь лет назад протесты против режима Асада начались в этом городе, после того как власти арестовали и пытали нескольких подростков, нанесших на стену антиправительственные надписи. В результате развязавшейся гражданской войны погибли более 350 тыс. человек, 11 млн. стали беженцами.

12 человек пострадали в результате взрыва резервуара с топливом в окрестностях аэропорта Каира, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на Reuters. Пожар, к которому привел взрыв, на данный момент уже потушен. Как отмечается, расписание полетов изменено не было.

Яндекс получил разрешение на ввоз смартфона собственного производства в Россию, передает РИА новости со ссылкой на сайт Евразийской экономической комиссии. Сам телефон пока не был презентован публике. Официальное наименование гаджета – Смартфон Яндекс.Телефон, торговой марки «Яндекс», изготовитель – АО Yandex Services AG, с адресом в городе Люцерне в Швейцарии.