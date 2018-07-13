Асанов призвал судей активнее осваивать практики восстановительного правосудия

В ходе расширенного совещания по итогам работы судов за первое полугодие в Астане председатель Верховного суда Жакип Асанов заявил, что казахстанским судьям пора отойти от принципа состязательности сторон в гражданских делах и по нетяжким уголовным преступлениям. По его словам, в таких разбирательствах суду следует, в первую очередь, помочь найти сторонам компромиссное решение.

«Задача судей - не выяснять, кто прав, кто не прав. Не эта задача для нас самая главная. Для нас самое главное - помочь сторонам найти взаимоприемлемое, устраивающее обе стороны решение. Это и называется восстановительным правосудием. Сегодня тренд глобальной юриспруденции - не состязательность, о которой мы любим так часто говорить. Тренд - это восстановительная правосудие по гражданским делам и по нетяжким уголовным преступлениям», - подчеркнул Асанов, вспомнив трагический случай в Темиртау, где проигравшая в суде сторона «убила своего оппонента».

Председатель Верховного суда также высказался о медиации, сославшись на ролик из Youtube, где двое медиаторов не только помирили стороны, но и своими рекомендациями способствовали тому, что конфликтующие подружились. «Вы – лидеры большого коллектива. Если вы лидеры, вы должны уметь делать так, улучшать качество работы», – обратился Асанов к председателям областных судов.

Советник председателя Верховного суда Сагатбек Сулеймен также высказался по поводу развития восстановительного правосудия в Казахстане: «Самым эффективным способом снижения споров является восстановление судов биев, – заявил он. – Этот вопрос просится в повестку дня. Председателям судов нужно взять в руки вопрос о внедрении судов биев. В каждом населенном пункте есть уважаемые, авторитетные люди. Нужно их подготовить, обучить на курсах медиации и дать им звание биев. Они без бюрократии, без суда, с помощью силы слова смогут уладить конфликт и привести людей к общему решению. Тогда в обществе уменьшиться количество споров, спадет нагрузка на суды».