​В Минздраве назвали основные причины роста материнской смертности

Министр здравоохранения Елжан Биртанов назвал основные причины роста материнской смертности в Казахстане. Среди них - недостаток кадров в регионах и несвоевременная постановка беременных на учёт, сообщает МИА «Казинформ».

Прежде всего, Минздрав наблюдает недостаток акушер-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Дефицит первых оценивается примерно в 340 специалистов. «Во многих регионах отсутствует руководитель по родовспоможению и управлению здравоохранением. Также одной из причин является позднее взятие беременных на учет. В среднем около 20% женщин несвоевременно встают на уч ёт по беременности», - рассказал Биртанов на заседании правительства.

По данным Биртанова, к сегодняшнему дню по всей стране скончался 31 человек. Уровень материнской смертности с учётом конфиденциального аудита составил 14-15 умерших на 100 тысяч новорожденных детей. В связи с ростом материнской смертности в регионах министр поручил управлениям здравоохранения усилить работу с женщинами детородного возраста.

Также Биртанов попросил премьер-министра Бакытжана Сагинтаева поручить акимам лично провести заседания штабов по снижению материнской и младенческой смертности.

«Очень важно, чтобы женщины понимали две вещи. Во-первых, к беременности нужно готовиться, если есть болезни - это рискованно. Второе, если беременность наступила, нужно как можно быстрее вставать на учёт. Мы разработали мобильное приложение для беременных.Третье - усиление работы в поликлиниках врачей, медсестёр, чтобы они оздоравливали этих женщин, особенно если есть хронические заболевания, вредные привычки - курение», - посоветовал министр беременным женщинам.