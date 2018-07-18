Назначены заместители главы «Правительства для граждан»

Дастан Джантелиев и Оксана Винник назначены заместителями главы «Правительства для граждан», сменив на посту Галыма Каркинбаева и Кантара Орынбаева, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

33-летний Дастан Джантелиев с 2016 года был директором департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы, а после трансформации - директором филиала «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы. До этого работал на различных руководящих должностях в городе Алматы и Алматинской области в структуре РГП «НПЦзем», а также в центральном аппарате предприятия.

41-летняя Оксана Винник в октябре 2016 года вступила в должность заместителя председателя правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда». До этого она работала на руководящих должностях в нефтяной компании «КазГерМунай», занимаясь финансовыми и административно-юридическими вопросами.