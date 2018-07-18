В Алматы начинается суд над Виктором и Лейлой Храпуновыми

Дело в отношении супругов Храпуновых, Айяра Ильясова и еще десяти обвиняемых было принято к рассмотрению 17 июля. Предварительное слушание назначено на 26 июля, передает агентство Sputnik .

Бывший аким Алматы, его супруга Лейла и их предполагаемые подельники обвиняются в хищении госсобственности, злоупотреблении властью, мошенничестве, взятках, легализации нажитого преступным путем имущества. Приблизительная сумма ущерба составляет около 86 млрд тенге.

Супруги Храпуновы покинули страну несколько лет назад. Сейчас их семья проживает в Швейцарии. Супругов неоднократно вызывали на допрос в Казахстан, однако они не явились.

Согласно статье 335 Уголовного кодекса, суд вправе рассматривать дела в отсутствие подсудимого в случае его нахождения вне пределов республики и уклонения от явки в суд.

Предварительное слушание по делу пройдет 26 июля 2018 года в 9 часов утра.

В разное время Виктор Храпунов занимал должности акима Алматы, акима Восточно-Казахстанской области, министра энергетики и природных ресурсов и министра энергетики и угольной промышленности, министра по чрезвычайным ситуациям.