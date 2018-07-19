​Тенге близок к отметке 345 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $27,55 млн., показав снижение на $23,8 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $72,81 за баррель. Как писал Reuters, в среду котировки сохраняли волатильность на фоне роста недельных запасов сырья в США. В то же время уровень соблюдения сделки ОПЕК+ снизился в июне примерно до 120% по сравнению со 147% в мае. Это решение должно увеличить предложение нефти и сдержать рост цен, спровоцированный перебоями в поставках из Венесуэлы и Ливии, которые привели к рекордному уровню соблюдения сделки.

Рубль в среду подешевел на фоне укрепления американского доллара и оптимистичных комментариев главы Федеральной резервной системы. Против него могло сыграть заявление о готовности Палаты представителей США рассмотреть новые санкции в отношении России. Негативными факторами также выступают покупки валюты российским Центробанком для Минфина в рамках бюджетного правила и обновившая трехмесячные минимумы нефть.