Суд заочно арестовал Виктора и Лейлу Храпуновых

Специализированный межраойнный суд по уголовным делам Алматы приговорил Виктора и Лейлу Храпуновых, а также Айяра Ильясова к заочному аресту. Накануне туда поступило уголовное дело, согласно которому бывший аким Алматы, его супруга и связанные с ними лица обвиняются в мошенничестве и хищении государственного имущества.

«17 июля 2018 года данное уголовное дело принято в производство, и по делу назначено предварительное слушание на 26 июля 2018 года в 09.00 часов», - говорится в распространенном сообщении.

Пресс-служба суда напоминает, что Виктор Храпунов, Лейла Храпунова, Айяр Ильясов и еще девять лиц обвиняются в хищении государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

В суде также подчеркивают, что суд вправе рассматривать дела в отсутствие подсудимого, в случае его нахождения вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки в суд.

Супруги Храпуновы покинули страну несколько лет назад. Сейчас их семья проживает в Швейцарии. Супругов неоднократно вызывали на допрос в Казахстан, однако они не явились.

В разное время Виктор Храпунов занимал должности акима Алматы, акима Восточно-Казахстанской области, министра энергетики и природных ресурсов и министра энергетики и угольной промышленности, министра по чрезвычайным ситуациям.