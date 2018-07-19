Денис Тен был ранен при попытке воспрепятствовать ограблению своего автомобиля

Казахстанский фигурист Денис Тен застиг двух человек при попытке кражи зеркал с его автомашины, в результате потасовки ему было нанесено ножевое ранение, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

«Сегодня, 19.07.2018, около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тену Д.Ю. было нанесено ножевое ранение», - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве также отметили, что по указанному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

После инцидента очевидцы вызвали скорую помощь. Денис Тен доставлен в Центральную городскую клиническую больницу и в настоящее время находится в ренимации.

Первый казахстанский чемпионат Тен выиграл в 2006 году, когда ему было 12 лет, выступать на международных состязаниях он начал только годом позже из-за возрастных ограничений Международного союза конькобежцев. В 2010 году Тен переехал в Лос-Анджелес к новому тренеру Фрэнку Кэрроллу. С тех пор он становился медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, Чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, Континентального чемпионата 2015 и Зимней Универсиады 2017 года. По состоянию на февраль 2017 года спортсмен занимал 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

В мае 2014 года Тен окончил Казахскую академию спорта и туризма с красным дипломом, сейчас получает степень MBA в бизнес-школе при Казахстанско-Британском техническом университете по программе «Нефть и газ».