Весь личный состав ДВД города ориентирован на поимку подозреваемых
Денис Тен был ранен при попытке воспрепятствовать ограблению своего автомобиля
Фото Каната Бейсекеева

Казахстанский фигурист Денис Тен застиг двух человек при попытке кражи зеркал с его автомашины, в результате потасовки ему было нанесено ножевое ранение, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

«Сегодня, 19.07.2018, около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тену Д.Ю. было нанесено ножевое ранение», - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве также отметили, что по указанному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

После инцидента очевидцы вызвали скорую помощь. Денис Тен доставлен в Центральную городскую клиническую больницу и в настоящее время находится в ренимации.

Первый казахстанский чемпионат Тен выиграл в 2006 году, когда ему было 12 лет, выступать на международных состязаниях он начал только годом позже из-за возрастных ограничений Международного союза конькобежцев. В 2010 году Тен переехал в Лос-Анджелес к новому тренеру Фрэнку Кэрроллу. С тех пор он становился медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, Чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, Континентального чемпионата 2015 и Зимней Универсиады 2017 года. По состоянию на февраль 2017 года спортсмен занимал 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

В мае 2014 года Тен окончил Казахскую академию спорта и туризма с красным дипломом, сейчас получает степень MBA в бизнес-школе при Казахстанско-Британском техническом университете по программе «Нефть и газ».

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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