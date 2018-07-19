Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Дениса Тена в связи с гибелью спортсмена. В своей телеграмме он написал, что с глубоким прискорбием воспринял эту новость, сообщает пресс-служба Акорды.

«С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели Дениса Юрьевича Тена – известного казахстанского спортсмена, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года. Примите мои соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой. Он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания, продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи. Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана. Светлая память о Денисе Юрьевиче Тене навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме.

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался на 26-м году жизни в результате полученного днём ножевого ранения. В 15:00 он поступил в Центральную городскую клиническую больницу Алматы с ножевым ранением, которое получил при попытке предотвратить кражу зеркал с собственной автомашины. По указанному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию двух подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

Первый казахстанский чемпионат Тен выиграл в 2006 году, когда ему было 12 лет, выступать на международных состязаниях он начал только годом позже из-за возрастных ограничений Международного союза конькобежцев. В 2010 году Тен переехал в Лос-Анджелес к новому тренеру Фрэнку Кэрроллу. С тех пор он становился медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, Чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, Континентального чемпионата 2015 и Зимней Универсиады 2017 года. По состоянию на февраль 2017 года спортсмен занимал 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.