Казахстанцы собирают деньги на установку мемориала в честь Дениса Тена

Инициативная группа «ЗА», созданная в Facebook, предлагает создать мемориал на катке «Медео», руководство которого не против, но просит согласовать действия с акиматом города Алматы

В Facebook была создана инициативная группа, которую поддержали более тысячи человек. В пятницу, 20 июля, был объявлен сбор денег на этой платформе. Необходимо собрать 10 млн тенге за 71 день, уже есть больше 35 тысяч тенге.

«Стоимость скульптурных работ по данным «Союза скульпторов» г. Москвы составляет порядка 2 млн рублей, поэтому мы указали стартовую стоимость для сборов 10 млн. тенге. В ближайшее время, будет объявлен конкурс на прием эскизов для данной инсталляции. Все работы будут выставлены в одном из торговых центров города Алматы. А также путем народного голосования, будут отобраны лучшие работы. Далее будет выбран эскиз для памятного мемориала», - сообщают представители инициативной группы «ЗА».

Получено официальное письмо от высокогорного катка «Медео», в котором говорится, что руководство сооружения не имеет ничего против идеи установки там мемориала, однако, это требует согласования с акиматом.

Организаторы краудфандинга подчеркивают, что «это не памятник, напоминающий нам о трагедии и передающий скорбь. Этот мемориал прославляет Дениса за его труды и достижения в спорте».

25-летний прославленный казахстанский фигурист призер Олимпиады 2014 года, Денис Тен был убит в центре Алматы 19 июля людьми, которые хотели украсть зеркала с его автомобиля.