США возобновляют обработку виз для иностранных студентов Гарварда

Государственный департамент США поручил всем миссиям за рубежом и консульским отделам возобновить обработку студенческих виз Гарвардского университета и виз по обмену, сообщает Reuters .

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США иностранным гражданам, желающим учиться или участвовать в программах обмена в Гарвардском университете. В указе также содержалось указание Государственному департаменту США «рассмотреть возможность отзыва» существующих академических или обменных виз всех нынешних студентов Гарварда, «которые соответствуют критериям Прокламации». Трамп мотивировал это соображениями национальной безопасности.

Окружной судья США Эллисон Берроуз заблокировала вступление в силу указа Трампа до дальнейшего судебного разбирательства по этому вопросу.

В дипломатической телеграмме, отправленной Гарварду 6 июня и подписанной госсекретарем США Марко Рубио, Госдеп процитировал части решения судьи, заявив, что новая директива «соответствует» временному запретительному постановлению. Однако все остальные указания относительно студенческих виз остаются в силе, включая усиленную проверку в соцсетях и требование проверять присутствие заявителей в сети.

В мае Госдеп приказал всем своим консульским миссиям за рубежом начать дополнительную проверку заявителей на получение визы, желающих поехать в Гарвардский университет с любой целью.

Госдеп считает, что в Гарварде «за последние годы наблюдается резкий рост преступности, при этом не принимаются меры по пресечению хотя бы некоторых категорий нарушений поведения на территории кампуса». Университет также обвинили в непредоставлении достаточной информации министерству внутренней безопасности США об «известных незаконных или опасных действиях» иностранных студентов и в «широких связях с иностранными противниками». Также говорится, что Гарвард получил более $150 млн только от Китая, а многие агитаторы, стоявшие за антисемитскими инцидентами в кампусе, «оказались иностранными студентами».

Гарвард в свою очередь считает, что администрация Трампа принимает ответные меры за отказ университета выполнить его требования контролировать управление учебным планом и идеологию преподавателей и студентов.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарвардского университета на право осуществлять программу по студенческим обменам.

Гарвард подал в суд с требованием восстановить почти $3 млрд федеральных грантов, которые были заморожены или отменены.