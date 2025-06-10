Ранее суд заблокировал запрет Трампа на прием вузом иностранных студентов
США возобновляют обработку виз для иностранных студентов Гарварда
ФОТО REUTERS

Государственный департамент США поручил всем миссиям за рубежом и консульским отделам возобновить обработку студенческих виз Гарвардского университета и виз по обмену, сообщает Reuters.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США иностранным гражданам, желающим учиться или участвовать в программах обмена в Гарвардском университете. В указе также содержалось указание Государственному департаменту США «рассмотреть возможность отзыва» существующих академических или обменных виз всех нынешних студентов Гарварда, «которые соответствуют критериям Прокламации». Трамп мотивировал это соображениями национальной безопасности.

Окружной судья США Эллисон Берроуз заблокировала вступление в силу указа Трампа до дальнейшего судебного разбирательства по этому вопросу.

В дипломатической телеграмме, отправленной Гарварду 6 июня и подписанной госсекретарем США Марко Рубио, Госдеп процитировал части решения судьи, заявив, что новая директива «соответствует» временному запретительному постановлению. Однако все остальные указания относительно студенческих виз остаются в силе, включая усиленную проверку в соцсетях и требование проверять присутствие заявителей в сети.

В мае Госдеп приказал всем своим консульским миссиям за рубежом начать дополнительную проверку заявителей на получение визы, желающих поехать в Гарвардский университет с любой целью.

Госдеп считает, что в Гарварде «за последние годы наблюдается резкий рост преступности, при этом не принимаются меры по пресечению хотя бы некоторых категорий нарушений поведения на территории кампуса». Университет также обвинили в непредоставлении достаточной информации министерству внутренней безопасности США об «известных незаконных или опасных действиях» иностранных студентов и в «широких связях с иностранными противниками». Также говорится, что Гарвард получил более $150 млн только от Китая, а многие агитаторы, стоявшие за антисемитскими инцидентами в кампусе, «оказались иностранными студентами».

Гарвард в свою очередь считает, что администрация Трампа принимает ответные меры за отказ университета выполнить его требования контролировать управление учебным планом и идеологию преподавателей и студентов.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарвардского университета на право осуществлять программу по студенческим обменам.

Гарвард подал в суд с требованием восстановить почти $3 млрд федеральных грантов, которые были заморожены или отменены.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
При получении водительского удостоверения теперь не нужно предоставлять медицинскую справку в бумажном виде
Новости
Выдавать туристам бесплатно SIM-карту по прибытии в Казахстан предлагает Минтуризма
Новости
Более 160 списанных в Алматы дизельных автобусов передадут в регионы
Просматриваемые
Новости
В Казахстане снова ожидаются дожди
Новости
Подсудимых по делу об убийстве Шерзата Полата приговорили к реальным срокам от 1,5 до 23 лет
Новости
Зампред Фонда соцмедстрахования подозревается в хищении более 400 млн тенге
Новости
Замеченные в небе над городами северного Казахстана светящиеся объекты, вероятнее всего, являются космическими объектами - Минцифры
Новости
В Алматы запустили новый автобусный маршрут
Новости
Доллар торгуется на бирже по 510,16 тенге