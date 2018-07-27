Мир за ночь. 26-27 июля 2018 года

МВФ призвал власти Китая обеспечить более гибкий курс национальной валюты; в Британии легализуют употребление марихуаны в медицинских целях; акции Facebook за день упали на рекордные 19% ; суд направил бойца Конора Макгрегора на курсы по управлению гневом.

Международный валютный фонд рассчитывает, что Китай продолжит повышать гибкость юаня. В эту среду китайская валюта достигла минимального значения к доллару более чем за год. Центральный банк Китая постепенно понижает курс юаня, на фоне торгового конфликта с США, сообщает Коммерсант.

«Директора фонда приветствовали рост гибкости в обменном курсе валюты КНР, который должен продолжаться. Директора также согласились, что нужно ускорить реформы, направленные на дальнейшее смягчение и отмену мер по ограничению движения капитала и счетов движения капитальных средств», — говорилось в пресс-релизе валютного фонда.

Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на сталь и алюминий стали одной из причин повышения цен на напитки Coca-Cola в США. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на телеканал CNBC.

Исполнительный директор Coca-Cola Джим Куинси объяснил, что пошлины на металлы стали одной из многих причин роста цен на продукцию компании. Алюминий используют для производства банок, в которые разливают напитки Coca-Cola. По словам Куинси, ситуация с пошлинами «означает сокращение экономического роста» и в итоге отразится на компании. Представитель компании добавил, что, помимо роста цен на металлы, влияние на ситуацию оказывает увеличение стоимости труда.

Ранее американский автопроизводитель GM также объявил о планах повышения цен на свою продукцию. В конце марта Белый дом анонсировал пошлины в размере 25 и 10% на импортные сталь и алюминий.

Глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что британские врачи смогут уже к осени выписывать препараты с содержанием марихуаны, сообщает русская служба BBC.

Новые медикаменты должны будут пройти проверку безопасности и качества. Главным условием для его легального получения станет исключительная медицинская необходимость. Отмечается, что легализации бытового употребления марихуаны не произойдет.

Ранее главный врач Британии Сэлли Дэвис и консультационный совет по вопросам злоупотребления наркотиками заявили, что пациенты с определенными медицинскими показаниями должны получить доступ к медикаментам на основе каннабиса.

В четверг акции Facebook упали на 19%, рыночная стоимость компании снизилась на 120 млрд долларов. Это самое крупное падение капитализации компании за день в истории фондового рынка США, сообщает Дождь, со ссылкой на Bloomberg.

Глава Facebook Марк Цукерберг на фоне падения стоимости акций потерял почти $16 млрд. Он опустился с четвертого на шестое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.

Акции упали на фоне недовольства инвесторов Facebook квартальными результатами и негативных прогнозов. На результаты также повлияли политические проблемы: недавно введенные настройки приватности мешают соцсети показывать рекламу. Кроме этого, пользователи Facebook стали меньше пользоваться новостными лентами, предпочитая им «сториз». Накануне, 25 июля, Facebook представил финансовую отчетность за второй квартал. Выручка компании выросла на 42% — до $13,2 млрд, но впервые с 2015 года оказалась хуже ожиданий аналитиков ($13,4 млрд).

Ирландский боец смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор признал в суде Нью-Йорка свою вину в хулиганском поведении. По условиям судебной сделки Макгрегору придется пройти курсы по управлению своими эмоциями, сообщает русская служба BBC.

Признание своей вины даст Макгрегору возможность избежать тюремного заключения и никак не скажется на его рабочей американской визе. Выступая на суде 30-летний спортсмен поблагодарил судью и прокуроров за предоставленную ему возможность продолжать двигаться вперед.

Предъявленные обвинения касались апрельского инцидента, когда Макгрегор швырнул тележку в автобус, в котором находился другой боец – россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион в легком весе.