​Инвестубыток от управления Нацфондом с начала года превысил 785 млрд тенге - аналитики

Инвестиционный убыток от управления Национальным фондом в первом полугодии составил 785,4 млрд тенге. Доходы фонда за этот период достигли 605 млрд тенге, показав более чем двукратный рост относительно первой половины 2017 года, сообщает Finprom.kz.

На конец июня 2018 года объём активов Нацфонда составил 22,1 трлн тенге, что на 2% меньше, чем годом ранее - 22,5 трлн тенге. Их среднегодовой прирост составляет 18,9%. За последние 5 лет средства фонда увеличились вдвое или на 10,7 трлн тенге.

Главным источником доходов Нацфонда согласно расчётам аналитиков по-прежнему остаются прямые налоги от предприятий нефтяного сектора - 1,4 трлн тенге (годом ранее - 1,02 трлн тенге). За счёт возврата целевого трансферта из республиканского бюджета в фонд поступило 8,4 млрд тенге (годом ранее - 9,1 млрд тенге). Поступления от приватизации госимущества из отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности составили 8,1 трлн тенге.

Единственная статья доходов, по которой в очередной раз фиксируются убытки - инвестиционные доходы от управления фондом. За январь-июнь 2018 года убыток составил 785,4 млрд тенге, что аналогично убытку годом ранее.

Несмотря на заметный рост поступлений в Нацфонд, его расходы сократились на 9,9% - с 1,6 до 1,4 трлн тенге. Максимальные расходы за первое полугодие были зафиксированы в 2015 году - тогда на покрытие совокупных расходов из средств фонда было выделено 1,9 трлн тенге.

Основными статьями расходов Нацфонда являются гарантированные трансферты, на которые тратятся почти 100% всех расходов - 1,4 трлн тенге. На покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита, было направлено 11,8 млрд тенге (годом ранее - 4,8 млрд тенге). Средства на целевые трансферты в первой половине 2018 года не выделялись, в прошлом же году на это было затрачено 143 млрд тенге.