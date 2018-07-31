Астанинским активистам отказали в проведении митинга за реформу МВД

Активист Бахыт Сыздыкова во вторник сообщила на своей странице в Facebook о том, что акимат Астаны отказал ей и другим заявителям в проведении мирного митинга за реформу правоохранительной системы Республики Казахстан. Местом проведения митинга заявители указали площадь у монумента «Отан коргаушылар», а дату – 4 августа 2018 года.

Причиной отказа послужило несоответствие заявленного места регламентированным законом местам для проведения митингов, а также проведение восстановительных работ на участках, где по закону митинги проводить разрешено.

«В связи с несоответствием площади у монумента «Отан қорғаушылар» местам, определенным решением маслихата города Астаны от 24 сентября 2013 года №175/23-V «О дополнительном регламентировании порядка и мест проведения мирных собраний, митингов и пикетов в городе Астане, а также проведением ремонтно-восстановительных работ на территориях, определенных вышеуказанным решением маслихата города Астаны отказать Сыздыковой Б.А и другим заявителям в проведении мирного митинга 4 августа 2018 года», – сказано в постановлении акимата.

Ранее акимат Алматы также отказал в проведении аналогичного митинга активисту Марату Жиембаеву, о чем он сообщил на своей странице в Facebook. Он, как и Бахыт Сыздыкова, подавал заявку на 4 августа. Причиной отказа послужило «проведение мероприятия, посвященного Дню спорта в Казахстане» в сквере за кинотеатром Сары-Арка, указанном заявителем в качестве места проведения митинга. Тут стоит отметить, что День спорта в Казахстане официально отмечают в третье воскресенье августа, в этом году оно выпадает на 19 августа, а не на 4 августа.

Другое место найти для проведения митинга в Алматы невозможно, потому что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 решения XVII сессии маслихата г.Алматы III созыва №167 от 29 июля 2005 года, проведение всех негосударственных мероприятий общественно-политического характера рекомендовано в сквере за кинотеатром «Сары Арка».

Идея о проведении митингов за реформу правоохранительной системы Республики Казахстан возникла после убийства фигуриста Дениса Тена, которого ударили ножом 19 июля в центре Алматы.