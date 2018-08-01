Мир за ночь. 31 июля-1 августа 2018 года

В Мексике произошло крушение пассажирского самолета, 85 человек получили ранения, большая часть пассажиров смогла покинуть самолет самостоятельно. По данным министерства здравоохранения погибших нет. Тем временем, в Центральноафриканской республике продолжается расследование гибели команды российских журналистов, которые прибыли в ЦАР для съемок документального фильма.

31 июля стало известно об убийстве в Центральноафриканской Республике (ЦАР) трех российских журналистов – военкора Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера-документалиста Александра Расторгуева. В ЦАР они снимали фильм о деятельности там российских частных военных компаний для онлайн-проекта «Центр управления расследованиями». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиян, а МИД РФ занимается возвращением их тел на родину, пишет «Коммерсант».

О гибели россиян сообщило во вторник французское агентство AFP. Со ссылкой на свои источники агентство передало, что трое россиян были остановлены на КПП, а затем убиты «неизвестными вооруженными мужчинами». Их тела обнаружили к северу от Банги, столицы ЦАР, на пути из городка Кага-Бандоро в Сибю и доставлены во вторник утром на базу миссии ООН в Сибю. Как стало известно журналистам, шофер, сопровождавший россиян, «пропал», затем выяснилось, что он выжил и дал показания о нападении неизвестных. Сообщалось, что у погибших обнаружили пресс-карты российских СМИ. В посольстве России в Банги о пребывании в стране российских журналистов ничего не знали. Источник «Коммерсанта» в министерстве иностранных дел России утверждает, что съемочная группа прилетела по туристическим визам.

Позже бывшая супруга Орхана Джемаля журналистка «Новой газеты» Ирина Гордиенко сказала The Bell, что опознала мужа по фотографии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подтвердив гибель россиян, заявила, что внешнеполитическое ведомство находится в контакте с правоохранителями как России, так и ЦАР с тем, чтобы выяснить обстоятельства гибели журналистов и подготовить отправку их тел на родину.

Военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко отправились в ЦАР 27 июля для съемок фильма о деятельности в этой стране российских частных военных компаний (ЧВК). Работа велась в рамках совместного проекта с онлайн-ресурсом «Центр управления расследованиями», который финансируется Михаилом Ходорковским и специализируется на расследованиях о российских чиновниках и околовластных бизнесменах. Сотрудница «Центра» Анастасия Горшкова сказала «Коммерсанту», что, по ее сведениям, с места преступления пропала аппаратура и значительная сумма денег.

Анри Депеле, мэр города Сибю, в окрестностях которого была убита съемочная группа из России, сообщил подробности случившегося, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По словам Депеле, двое погибших были россиянами, еще одного он называет гражданином Украины. Выживший водитель рассказал властям подробности нападения.

«Согласно объяснениям их водителя, нападение произошло, когда они были в 23 км от Сибю. Вооруженные люди выскочили из зарослей и открыли огонь по автомобилю. Три журналиста погибли моментально», – сказал мэр.

Собеседник РБК, близкий к российской дипломатической миссии, говорит, что журналисты ехали в сторону города Каго-Бандоро. Город Сибю, в окрестностях которого произошло нападение, расположен по дороге в Каго-Бандоро, примерно в 200 км от столицы страны Банги.

Советник президента ЦАР Ялоке Мокпене, как передает Reuters, сообщил, что тела членов съемочной группы были обнаружены военными. Источник агентства в полиции страны рассказал, что у одного из погибших помимо пресс-карты были найдены авиабилеты из Москвы в марокканский город Касабланка и из Касабланки до Банги.

Неудачный испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III завершился ее уничтожением по соображениям безопасности во время полета над Тихим океаном, пишет «Коммерсант».

Ракета была запущена из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния, но в скором времени на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении. Представители ВВС США заявили, что во время полета ракеты были выявлены аномалии, но никаких подробностей не сообщили. Уточняется только, что аномалия – это любое неожиданное событие во время испытаний.

Ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить. ВВС США объявили о формировании группы по анализу запуска МБР, которая проведет расследование с целью установить точную причину неудачного испытания Minuteman III.

Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, объявил голодовку в колонии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение на странице в Facebook его адвоката Розы Магомедовой.

Сейчас Дадаев отбывает двадцатилетний срок в иркутской в колонии №3 для бывших сотрудников правоохранительных органов, так как служил во внутренних войсках МВД.

По словам юриста, причиной стало помещение ее подзащитного в штрафной изолятор. «По необоснованному помещению в ШИЗО голодают четыре человека Аслаханов Анвар Абуевич, Засетов Эдуард Майрамович, Купцов Александр, Дадаев Заур», – написала Роза Магомедова.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 году суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, которого следствие считает непосредственным исполнителем, а также Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Им назначили от 11 до 20 лет колонии.

В компании Facebook выявили скоординированную сеть из десятков фейковых аккаунтов, целью которой, по мнению специалистов, является оказание влияния на ноябрьские промежуточные выборы в США, пишут «Ведомости» со ссылкой на The New York Times.

Facebook не связывает эти аккаунты с Россией напрямую, но вероятность этого существует: паттерны фейков похожи, сообщили NYT два источника.

В прошлом году политики и спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 г., в том числе с помощью Facebook. Осенью соцсеть была вынуждена признать, что ее возможности могли использоваться российскими агентами, и удалила около 500 000 аккаунтов и страниц, занимавшихся «поляризацией общественного мнения в США».

По итогам третьего квартала 2018 финансового года, который завершился 30 июня 2018 года, выручка компании Apple составила $53,3 млрд. Компания увеличила выручку на 17%, чистая прибыль составила $11,5 млрд, пишет «РБК».

По словам финансового директора Apple Луки Маэстри, рост доходов отмечен во всех регионах присутствия компании, в том числе рост восстановился в Китае, где продажи подскочили на 19%.

Сама компания ожидала выручку на уровне от $51,5 млрд до $53,5 млрд. Опрошенные Thomson Reuters аналитики ожидали от Apple оборот на уровне $52,3 млрд в третьем квартале 2018 года – на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Apple также прогнозирует на четвертый квартал 2018 финансового года доход в размере от $60 млрд до $62 млрд, что превосходит ожидания аналитиков, которые ожидали, что эта цифра будет на уровне $ 59,4 млрд, отмечает Bloomberg. Согласно последнему отчету Consumer Intelligence Research Partners, на долю последних трех смартфонов от Apple — iPhone X, 8 и 8 Plus — пришлось 54% всех продаж iPhone в третьем квартале. Наиболее популярным стала модель iPhone 8, приводят расчет аналитики – она обеспечила 24% от общего числа продаж смартфонов Apple.

Акции Apple на фоне финансовой отчетности выросли в цене на 3,5% и завершили основные торги на бирже в Нью-Йорке на отметке $190,29. В этом году акции компании выросли в цене на 12%. Apple может стать первой американской компанией с рыночной стоимостью в $1 трлн.

В Мексике разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico с 97 пассажирами и 4 членами экипажа на борту. В результате крушения ранения получили 85 человек, погибших нет, пишет Русская служба ВВС.

Самолет Embraer E90, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, выполнял рейс AM2431 из аэропорта «Хенераль Гвадалупе Виктория» в столицу страны Мехико. Самолет упал сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся. Как сообщила компания-оператор аэропорта OMA Aeropuertos, причиной крушения могли стать плохие погодные условия.

По предварительным данным минздрава страны, ранения получили 85 человек, они доставлены в близлежащие больницы. Как сообщают журналисты местных СМИ с места событий, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.