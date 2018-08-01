Алматинские активисты подали 32 заявления на проведение митинга за реформу МВД

Активисты Алнур Ильяшев, Дос Ильяшев и Марат Жиембаев подали 32 заявления о проведении митинга в один из дней в период с 11 августа по 11 сентября, с 9:00 до 18:00 часов.

Как сообщил на своей странице в Facebook Алнур Ильяшев, они не ожидают, что алматинские власти дадут официальное разрешение на проведение митинга:

«Все уже четко понимают, что официального разрешения на митинг по реформе МВД не будет, нигде в Казахстане. Видели бы вы улыбающиеся лица сотрудников Управления внутренней политики г.Алматы на нашей позавчерашней встрече с Дос Ильяшев (Dos Ilyashev) – готовить такие отказы для них можно сказать уже стало некоей забавой... Чтобы жизнь им медом не казалась, мы подали 32 заявления о проведении митинга на каждый день с 11 августа по 11 сентября 2018 года включительно, с 09-00 до 18-00 часов. Посмотрим на их изобретательность и проследим за их исполнительностью. По астанинскому примеру, также ожидаем от них незапланированный (экстренно-плановый) ремонт по благоустройству сквера за «Сары-Аркой», – написал Ильяшев (орфография и пунктуация автора сохранены – V).

Вчера стало известно, что активистка Бахыт Сыздыкова сообщила на своей странице в Facebook о том, что акимат Астаны отказал ей и другим заявителям в проведении 4 августа у монумента «Отан коргаушылар» мирного митинга за реформу правоохранительной системы страны.

Причиной отказа послужило несоответствие заявленного места регламентированным законом местам для проведения митингов, а также проведение восстановительных работ на участках, где по закону митинги проводить разрешено.

Ранее акимат Алматы также отказал в проведении аналогичного митинга активисту Марату Жиембаеву, о чем он сообщил на своей странице в Facebook. Он, как и Бахыт Сыздыкова, подавал заявку на 4 августа. Причиной отказа послужило «проведение мероприятия, посвященного Дню спорта в Казахстане» в сквере за кинотеатром «Сары-Арка», указанном заявителем в качестве места проведения митинга. Стоит отметить, что День спорта в Казахстане официально отмечают в третье воскресенье августа, в этом году оно выпадает на 19 августа, а не на 4 августа.

Другое место найти для проведения митинга в Алматы невозможно, потому что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 решения XVII сессии маслихата г.Алматы III созыва №167 от 29 июля 2005 года, проведение всех негосударственных мероприятий общественно-политического характера рекомендовано в сквере за кинотеатром «Сары Арка».

Идея о проведении митингов за реформу правоохранительной системы Республики Казахстан возникла после убийства фигуриста Дениса Тена, которого ударили ножом 19 июля в центре Алматы.