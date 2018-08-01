​​На 53 тысячи грантов в Казахстане претендуют 75 тысяч абитуриентов

В министерстве образования и науки началось распределение грантов на получение высшего образования. Из 53 594 грантов, 50 994 будут распределены между студентами первого курса по очной форме обучения, 2 650 грантов – на подготовительные отделения вузов, пишет «Казинформ» .

В будущем учебном году, который стартует в Казахстане 1-го сентября, на 20 тысяч увеличено количество грантов: 11 тысяч направлены на технические специальности (в том числе в области информационных технологий, робототехники и нанотехнологий), 5 тысяч на другие специальности, 3 тысячи на подготовку магистров, 1 тысяча на подготовку докторов PhD.

На технические и технологические специальности предусмотрено 24 737 грантов, на педагогические – 9 499 грантов, на специальности естественных наук – 3 246, на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности – 2 785 грантов, на медицинские специальности – 2 700 грантов, на специальности услуги – 2 330, на специальности социальных наук, экономики и бизнеса – 1 780, на гуманитарные специальности – 1 450, на специальности военного дела и безопасности – 500 грантов, на специальности, связанные с искусством – 300 грантов, по специальности право – 100 грантов.

«В конкурсе на присуждение образовательных грантов принимают участие 75430 человек, в том числе 60327 человек с казахским языком обучения, 14810 - с русским языком обучения, 293 - с английским языком обучения. В конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» принимают участие 5494 человек», – пишет информагентство.