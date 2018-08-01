За 7 месяцев инфляция в Казахстане составила 2,7%

За семь месяцев этого года инфляция в Казахстане составила 2,7%, сообщила в среду пресс-служба министерства национальной экономики. За это время цены на продовольственные товары в республике увеличились на 2,5%, на непродовольственные – на 3% и на платные услуги – на 2,8%.

«С начала текущего года (июль 2018 года к декабрю 2017 года) повышение цен отмечено на свеклу на 35,7%, морковь – на 34,5%, сахар-песок – на 12,1%, сыр сычужный – на 8,1%, молоко консервированное – на 7,1%, сыр и творог – на 6,3%, кофе – на 5,8%, масло сливочное, изделия из мяса – по 4,5%, кисломолочные продукты – на 4,4%, баранину – на 4%, конину – на 3,9%, говядину – на 3,7%, молоко свежее, свинину – по 3,6%. Снижение цен зафиксировано на огурцы — на 57,3%, помидоры – на 44,2%, чеснок – на 26,7%, яйца – на 12,3%, перец сладкий – на 10,4%, картофель – на 5,9%», - сообщают в Миннацэкономики.

Вместе с тем, стоимость строительных материалов выросла на 4,2%, на автомобили – 4,1%, фармацевтическую продукцию – 4%, одежду и обувь – 3,7%, бытовые приборы – 3,6%. Дизельное топливо подорожало на 12,9%, сжиженный газ в баллонах – на 4,8%, а бензин подешевел на 2%. Кроме того на 9,1% выросли цены на услуги кабельного телевидения, на 6% подорожали правовые услуги, страхование личных транспортных средств, на 4,6% повысились услуги детских дошкольных учреждений, а услуги здравоохранения – на 3,8%.

Что касается проезда воздушным пассажирским транспортом, то его стоимость увеличилась на 25,3%, билеты на междугородние автобусы – на 5,6%, железнодорожный транспорт – на 5,1%, внутригородские автобусы – на 3,1%.

«В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на холодную воду увеличились на 4,4%, канализацию – на 3,2%», - заключили в пресс-службе.