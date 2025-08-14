Выступавшие против строительства АЭС активисты не планировали массовые беспорядки, показала независимая экспертиза

Активисты, выступавшие против строительства АЭС, не планировали массовые беспорядки, не собирали средства и не выдвигали экстремистских идей, сообщил в четверг на суде независимый эксперт Абай Каиржанов, приглашенный по запросу адвокатов. Адвокаты ходатайствовали об отмене государственной экспертизы, поскольку она, по их словам, не соответствует действительности.

Каиржанов сообщил, что провел экспертизу на основе видео, присланных адвокатами. Все они взяты из открытых источников и содержат высказывания каждого подсудимого о строительстве АЭС.

«Они, как написал в своем заключении А. Мирзаходжаев, не призывают к митингам, не собирают средства, не создают никаких вооруженных формирований, не выдвигают экстремистских идей, направленных на свержение конституционного строя государства, и не призывают жителей страны к беспорядкам. При психолингвистическом анализе представленных мне материалов я не обнаружил таких призывов, и они не были установлены», - говорится в заключении независимого эксперта.

Эксперт считает, что Темиргалиев, Сыдыков, Казакбай, Мубараков и Жауылбаев высказывали свое субъективное мнение. Они выступали против строительства атомных электростанций и утверждали, что доверять возведение АЭС «Росатому» нельзя, а в случае аварии на АЭС может произойти загрязнение озера Балхаш и прилегающих территорий, также может пострадать население.

По заключению Каиржанова, в одних случаях подсудимые используют утвердительные высказывания, опираясь на мнения и заявления ученых. Так, Айдар Мубараков сделал репост поста одного исследователя, в котором обсуждалась опасность строительства и эксплуатации атомных электростанций. В других случаях подсудимые используют вопросительную форму, формулируя свои обращения в виде вопросов.

Каиржанов считает, что главной целью подсудимых было добиться отказа от строительства атомной электростанции в стране.

После этого адвокат Жанара Балгабаева ходатайствовала об отмене экспертизы государственного эксперта Мирзаходжаева, поскольку, по ее словам, она не соответствует действительности.

Адвокаты неоднократно указывали на несоответствия и противоречия в его заключении. Они также отметили, что в суде, где он выступал экспертом, приговорили к семи годам лишения свободы журналиста Думана Мухаммедкарима по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации».

В суде также допросили Бесжана Толеубекулы, председателя общественного объединения «Независимые наблюдатели». По его словам, в день референдума подсудимые не планировали митинг и не призывали к нему других, а, напротив, намеревались выступать в качестве наблюдателей, чтобы таким образом сохранить голоса.

Прения сторон начнутся 21 августа.

Напомним, 29 сентября прошлого года в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова.

1 октября 2024 года активисты Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были арестованы на два месяца. Позже срок их ареста неоднократно продлевали. В отношении них были возбуждены уголовные дела, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

В этом материале «Власть» подробно рассказывала про активистов.