Акимат Астаны обещает сохранить существующие озера Малого Талдыколя

Акимат Астаны будет сохранять те озера Малого Талдыколя, которые существуют, и исполнять решения Верховного суда по обеспечению водоохранных зон, заявил в четверг в ходе встречи с жителями Алматинского района глава города Женис Касымбек. Кроме того, он заверил, что также акимат занимается вопросом увеличения объема воды в Большом Талдыколе.

«Я прекрасно знаю этот вопрос (по группе озер Малый Талдыколь – В.). Есть конкретные решения Верховного суда. Мы обязаны обеспечить водоохранные зоны для ряда озер: пятого, седьмого и других. Мы занимаемся этим вопросом. Все, что официально указано в решениях Верховного суда, других госорганов и инстанций, все это будет в генплане учтено. Максимально все, что есть, мы стараемся учесть в генплане», - заявил Касымбек.

Отвечая на вопрос, подтверждает ли аким, что эти озера существуют, он призвал «поехать и самостоятельно убедиться в этом».

«Мы планируем, например, на месте пятого участка создать экопарк – он существует. Седьмой участок тоже есть. Во всех решениях акимата и других органов он значится. Там, где водоемы действительно существуют, мы будем продолжать работать и сохранять их», - пообещал аким.

Кроме того, напомнил он, также есть Большой Талдыколь, и акимат сейчас увеличивает в нем объем воды.

Напомним, ранее при корректировках генерального плана Астаны общественники подняли вопрос о том, что в документе указаны только два озера Малого Талдыколя из пяти. На что генеральный директор ТОО «НИПИ Астана генплан» Руслан Жакупов заявил, что на момент разработки и утверждения плана озер не было, а появились они позже.