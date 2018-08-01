Отправкой в Хадж казахстанских паломников займутся 18 компаний
​Казахстан получил квоты на отправку 3 тысяч паломников в Саудовскую Аравию
Фото Марии Гордеевой

В этом году три тысячи казахстанских паломников отправятся в Хадж, среди подавших заявки – казахстанцы от 16 до 89 лет. Стоимость поездки в святые места составляет от $4,4 до $5 тысяч, пишет «Казинформ».

«Саудовская Аравия выделила квоту на три тысячи мест. Казахстанских паломников повезут 18 компаний. Среди подавших заявки граждане от 16 до 89 лет. Несовершеннолетние поедут вместе с родителями. На сегодняшний день виза готова для 1,5 тысячи человек», – приводит агентство слова сотрудника отдела Хаджа Духовного управления мусульман Казахстана Нурканат Байзакова.

Авиарейсы в Саудовскую Аравию будут вылетать из Алматы, Астаны, Актау и Шымкента. Планируется, что первый поток паломников из Казахстана вылетит 8-9 августа.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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