Водителей просят корректировать маршруты
Проспект Назарбаева в Алматы перекроют до утра пятницы
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Отрезок проспекта Назарбаева от пр. Абая до ул. Шевченко будет перекрыт с 22 часов четверга до 10 часов утра пятницы, сообщает пресс-служба акимата. На участке реконструируют светофорный объект.

«В связи с реконструкцией светофорного объекта по проспекту Назарбаева от пр. Абая до ул. Шевченко будет перекрыто 02.08.2018 г. с 22:00 ч. до 10:00 ч. 03.08.2018 г. Просим водителей транспортных средств корректировать свой маршрут», – говорится в сообщении.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Полиция назвала имя третьего подозреваемого по делу убийства Дениса Тена
Новости
Сильные дожди обещают синоптики на выходных в нескольких регионах
Новости
​Тренер Дениса Тена объявил о завершении карьеры
Новости
Три человека задержаны по делу об убийстве Дениса Тена
Новости
Казахстан и Россия отказались от соглашения по углю
Новости
Осужденные за тяжкие преступления не выйдут на свободу в связи с гуманизацией законодательства – Генпрокуратура