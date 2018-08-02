Проспект Назарбаева в Алматы перекроют до утра пятницы

Отрезок проспекта Назарбаева от пр. Абая до ул. Шевченко будет перекрыт с 22 часов четверга до 10 часов утра пятницы, сообщает пресс-служба акимата. На участке реконструируют светофорный объект.

«В связи с реконструкцией светофорного объекта по проспекту Назарбаева от пр. Абая до ул. Шевченко будет перекрыто 02.08.2018 г. с 22:00 ч. до 10:00 ч. 03.08.2018 г. Просим водителей транспортных средств корректировать свой маршрут», – говорится в сообщении.