Проспект Назарбаева в Алматы перекроют до утра пятницы

Водителей просят корректировать маршруты
Отрезок проспекта Назарбаева от пр. Абая до ул. Шевченко будет перекрыт с 22 часов четверга до 10 часов утра пятницы, сообщает пресс-служба акимата. На участке реконструируют светофорный объект.
Еще по теме:
- В Алматы изымаются земельные участки для пробивки улицы Абая
- Из-за реконструкции газопровода в Алматы будет частично перекрыт проспект Алтынсарина
- Строительство развязки на пересечении Сейфуллина – Жансугурова в Алматы завершат к концу 2019 года
- Автодорога Астана-Щучинск за год принесла доход в 1,51 млрд тенге
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые