Руководители полицейской службы Алматы освобождены от должности

«Согласно поданному рапорту, начальник местной полицейской службы Алматы, подполковник полиции Байкенов Жасулан Кудайбергенович освобожден от занимаемой должности. Кроме того, сообщается, что ранее за упущения в работе освобожден от занимаемой должности начальник МПС УВД Алмалинского района, капитан полиции Кумабеков Серик, руководивший подразделением с апреля 2017 года», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в обязанности начальника МПС входит обеспечение охраны общественного порядка, контроль за профилактикой правонарушений в общественных местах и внутри дворовых территориях, курирование работы участковых инспекторов, а также инспекторов ювенальной полиции и полка дорожно-патрульной полиции.

37-летний Жасулан Байкенов родился в Жамбылском районе Алматинской области. В 1998 году он окончил среднюю школу и поступил в юридический колледж Алматы, после чего поступил на заочное отделение Алматинского университета непрерывного образования. В январе 2004 года Байкенов был принят на службу в органы внутренних дел на должность помощника участкового инспектора полиции Алмалинского районного управления внутренних дел ДВД Алматы. В мае 2005 года стал участковым инспектором полиции. В августе 2007 года Жасулан Байкенов был назначен на должность заместителя начальника отдела общественной безопасности Алмалинского РУВД, эту должность он занимал до ноября 2008 года. В ноябре 2008 года он стал начальником отдела общественной безопасности УВД Алмалинского района. Спустя 3 года, в ноябре 2011 года Байкенова назначили на должность заместителя начальника управления внутренних дел на Алматинском метрополитене. После этого он стал заместителем начальника управления внутренних дел Турксибского района. C 2015 года он работал заместителем начальника управления административной полиции департамента внутренних дел Алматы. Управление курирует вопросы профилактики правонарушений и работу специальных учреждений города. В январе 2016 года решением акима, поддержанным маслихатом города, Байкенов был назначен начальником местной полицейской службы.