На строительство двух новых станций метро выделили 67 млрд тенге

На строительство станций «Сарыарка» и «Достык» выделено 67 млрд тенге, из них 25 млрд уже освоены. В районе «Жайлы» в связи с возведением третьей станции «Калкаман» рассматривается снос 152 участков, так как под ними проходит запланированная трасса, сообщает Казинформ .

В пятницу на брифинге в региональной службе коммуникаций города представители АО «Алматыметрокурылыс» рассказали, что новые станции запустят в 2021 году. Как отметили спикеры, они охватят микрорайоны Алматы. Ожидается, что тогда пассажиропоток увеличится до 85 тысяч человек.

«На строительство станций «Сарыарка» и «Достык» выделено 67 млрд тенге, из них 25 млрд уже потрачены. На эти средства предполагается оплата расходов на авторские и технические надзоры, на проектирование и само строительство двух станций. Строительство началось еще в 2015 году и продолжается по плану. В районе «Жайлы» в связи с возведением третьей станции «Калкаман» рассматривается снос 152 участков, так как под ними проходит запланированная трасса. Если говорить о сумме компенсации, то мы пока не можем сказать точную цифру, так как еще идет оценка независимых экспертов», - рассказал директор производственно-технического департамента АО «Алматыметрокурылыс» Максат Сейткулов.

По данным Сейткулова, жители района, где планируется снос домов, уже ознакомлены с актом строительства. Также он добавил, что строительство станций затянулось из-за нехватки финансирования.

«На самом деле мы только объявили конкурс на закупки. Строительство метрополитена является сложным техническим проектом. Проектирование ведется более 24 месяцев. Каждая стадия проектирования разрабатывается. Все строится согласно проекту и выделяемому бюджету. Да, финансирования не хватает», - сказал Сейткулов.

На 2018 год выделено 9 миллиардов тенге. Протяженность маршрута между станциями «Сарыарка» и «Достык» составляет 3,08 километра. Станция «Сарыарка» будет проходить в дальней части города и охватит жителей микрорайонов №1, 3, 5, 7, а станция «Достык» будет обеспечивать пассажиропоток из микрорайонов Жетысу и Мамыр.