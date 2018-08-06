Ведущие аналитики Kaspi провели обучение для студентов Yessenov Data Lab

Первые шесть недель студенты изучали теоретические основы аналитики данных, еще две недели решали практические задачи вместе с аналитиками из Kaspi, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

«В Казахстане наблюдается острая нехватка проффесионалов по работе с данными, - говорит руководитель по работе с данными в Kaspi Думан Уватаев. - Университеты сейчас начинают готовить таких специалистов. Но у выпускников нет практического опыта применения теоретических знаний. Например, студентам могут быть известны некоторые статистические модели, но они не знают, как с их помощью определить, какой продукт или сервис необходим клиенту в данный момент времени. Поэтому мы оказываем помощь в подготовке универсальных аналитиков для решения прикладных задач в финансовой телекоммуникационной, нефтяной, медицинской и других отраслях. На курсе Data Lab мы разобрали конкретные кейсы и типичные ошибки в практике начинающих аналитиков. Это то, чего не делает пока ни один университет».

У специалистов Kaspi большой опыт преподавания. Они первыми в стране создали школу аналитики - Лаборатория Kaspi. За три года заявки на участие в ней подали 1 500 человек, 100 человек успешно сдали вступительные тесты и прошли интенсивное 8-недельное обучение. На занятиях студенты научились создавать полноценные аналитические сервисы и решать настоящие бизнес-задачи. Более 90% выпускников Лаборатории Kaspi устроилиись на работу в ведущие компании страны, включая и сам Kaspi.

В 2018 году Лаборатория Kaspi продолжит подготовку специалистов по работе с данными.