Air Astana опровергла утечку данных казахстанцев

Авиакомпания Air Astana сообщила, что проведенная ею проверка не подтвердила наличие утечки данных пассажиров или конфиденциальных данных компании. На прошлой неделе стало известно о том, что китайские хакеры имели доступ к данным казахстанских операторов связи, в их файлах упоминались и другие ведомства и компании, в том числе Air Astana.

Авиакомпания утверждает, что предоставленная Центром анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) информация не содержит подтверждения утечки, кроме косвенного упоминания авиакомпании в материале на китайском языке.

«Анализ данных, включая информацию из файла, названного «дамп утечки», не обнаружил никаких конфиденциальных данных, относящихся к компании Air Astana, ее сотрудникам или пассажирам», - говорится в сообщении Air Astana.

Ранее утечку данных опроверг также Единый национальный пенсионный фонд.

18 февраля в соцсетях стала распространяться информация о том, что на платформе GitHub был выложен массив данных, предположительно, собранных китайской компанией iSoon - поставщиком средств кибербезопасности. Пользователи соцсетей обнаружили в утечке данные абонентских баз Beeline, Tele-2 и «Казахтелеком».

В ЦАРКА заявили, что как минимум одна хакерская группировка более двух лет имела полный доступ к критической инфраструктуре казахстанских операторов связи.

Позже министерство цифрового развития Казахстана сообщило, что совместно с КНБ проводит анализ информации об утечке персональных данных казахстанцев из баз китайской компании.