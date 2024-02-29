Air Astana опровергла утечку данных казахстанцев

В файлах хакеров содержится лишь упоминание авиакомпании
Авиакомпания Air Astana сообщила, что проведенная ею проверка не подтвердила наличие утечки данных пассажиров или конфиденциальных данных компании. На прошлой неделе стало известно о том, что китайские хакеры имели доступ к данным казахстанских операторов связи, в их файлах упоминались и другие ведомства и компании, в том числе Air Astana.
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