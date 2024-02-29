В файлах хакеров содержится лишь упоминание авиакомпании
Air Astana опровергла утечку данных казахстанцев

Авиакомпания Air Astana сообщила, что проведенная ею проверка не подтвердила наличие утечки данных пассажиров или конфиденциальных данных компании. На прошлой неделе стало известно о том, что китайские хакеры имели доступ к данным казахстанских операторов связи, в их файлах упоминались и другие ведомства и компании, в том числе Air Astana.

Авиакомпания утверждает, что предоставленная Центром анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) информация не содержит подтверждения утечки, кроме косвенного упоминания авиакомпании в материале на китайском языке.

«Анализ данных, включая информацию из файла, названного «дамп утечки», не обнаружил никаких конфиденциальных данных, относящихся к компании Air Astana, ее сотрудникам или пассажирам», - говорится в сообщении Air Astana.

Ранее утечку данных опроверг также Единый национальный пенсионный фонд.

18 февраля в соцсетях стала распространяться информация о том, что на платформе GitHub был выложен массив данных, предположительно, собранных китайской компанией iSoon - поставщиком средств кибербезопасности. Пользователи соцсетей обнаружили в утечке данные абонентских баз Beeline, Tele-2 и «Казахтелеком».

В ЦАРКА заявили, что как минимум одна хакерская группировка более двух лет имела полный доступ к критической инфраструктуре казахстанских операторов связи.

Позже министерство цифрового развития Казахстана сообщило, что совместно с КНБ проводит анализ информации об утечке персональных данных казахстанцев из баз китайской компании.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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