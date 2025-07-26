Он вымогал выкуп за восстановление украденных данных
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В Алматы задержан подозреваемый в кибератаках на иностранные компании
Иллюстративное фото МВД Казахстана

Комитет национальной безопасности сообщил, что задержал в Алматы казахстанца, которого подозревают в киберпреступлениях. Задержание проводилось «во взаимодействии с иностранными партнерами», но информация о них не раскрывается.

Следствие подозревают задержанного в том, что он «проникал на серверы иностранных компаний и устанавливал вредоносные программы, шифрующие компьютерные данные, а за восстановление данных требовал выкуп в криптовалюте».

При обыске в квартире задержанного изъяты вещественные доказательства.

КНБ не уточнил, сколько атак совершил подозреваемый и каков был ущерб от его действий.

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