В Алматы задержан подозреваемый в кибератаках на иностранные компании

Он вымогал выкуп за восстановление украденных данных
Комитет национальной безопасности сообщил, что задержал в Алматы казахстанца, которого подозревают в киберпреступлениях. Задержание проводилось «во взаимодействии с иностранными партнерами», но информация о них не раскрывается.
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