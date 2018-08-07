​БРТ на Тимирязева увеличит пассажиропоток на 40%

С введением БРТ акимат Алматы рассчитывает на увеличение пассажиропотока на улице Тимирязева на 40% - с 98 до 145 тысяч человек в день. Также с внедрением скоростного автобусного коридора для общественного транспорта время проезда улицы сократится с более чем получаса до 15 минут, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь акимата Алматы Тимур Базарбаев.

Сейчас по Тимирязева курсируют 13 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов. С введением в этом году 8,7 километров БРТ, прохождение скоростного коридора автобусом сократится с 53 до 36 минут:

«По сути, наша Тимирязева всегда была «улицей автобусов», правда время проезда общественного транспорта не впечатляет - больше 30 минут только на этом участке, при средней скорости 12 километров в час. Планируется, что с введением BRT (Bus rapid transit) время проезда на общественном транспорте сократится здесь до 14-15 минут, а ежедневный пассажиропоток увеличится почти на 40%, с 98 до 145 тысяч человек», – написал Базарбаев.

Он привел в качестве примера результаты введения участка скоростной автобусной полосы по Мустафина от Аль-Фараби до Сулейменова-Жандосова: пассажиропоток там вырос с 33 до 40 тысяч пассажиров ежедневно; транспортная интенсивность участка снизилась с 12,35 тысяч до 9,83 тысяч автомобилей.

Проект БРТ является первым из планируемых в Алматы коридоров скоростного автобусного транспорта, который будет проходить по улицам Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова, Жандосова, Тимирязева, Желтоксан, Толе би, ВОАД и Кульджинскому тракту. Реализация проекта по созданию транспортной системы города Алматы началась при поддержке глобального экологического фонда в рамках программы развития ООН «Устойчивый транспорт».