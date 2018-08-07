​Сакен Жасузаков возглавил Национальный университет обороны

«Распоряжением Главы государства Жасузаков Сакен Адилханович назначен начальником Национального университета обороны имени первого президента Республики Казахстан – Елбасы», – говорится в опубликованном сообщении на сайте Акорды.

Сакен Жасузаков родился 25 октября 1957 года в совхозе Чалдар, Южно-Казахстанской области. В 1978 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище. С сентября 1987 года по июнь 1990 года являлся слушателем военной академии им. М.В. Фрунзе, затем занимал должность начальника штаба – заместителя начальника гражданской обороны Алатауского района города Алматы. В июле 1994 года поступил в Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В 1996 году, окончив академию, был заместителем начальника Главного штаба Вооруженных сил Республики Казахстан. С апреля 2007 года – первый заместитель председателя Комитета начальников штабов МО РК. В апреле 2009 года распоряжением главы государства назначен Главнокомандующим сухопутными войсками вооруженных сил Республики Казахстан. В сентябре 2016 года Жасузаков был назначен министром обороны вместо Имангали Тасмагамбетова.