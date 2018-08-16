Турция выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США

Как свидетельствуют данные Министерства финансов США, в мае этот показатель составлял $32,6 млрд. Таким образом, Турция выбыла из списка 31-го крупнейшего держателя американских казначейских бумаг.

Лидером в этом списке остался Китай: его вложения в госдолг США оцениваются в $1,18 трлн. На втором месте Япония – $1,03 трлн, на третьем месте Бразилия – $300,1 млрд.



10 августа президент США Дональд Трамп распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган предложил бойкотировать электронную продукцию американского производства и повысил пошлины на легковые автомобили, табак и алкоголь из США на 120%, 140% и 60% соответственно.