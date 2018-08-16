Лидером в списке остался Китай
  • 330
Турция выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США
ФОТО РИА НОВОСТИ / АЛЕКСЕЙ СУХОРУКОВ

Турция в июне сократила вложения в госдолг США до $28,8 млрд, сообщает РБК.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов США, в мае этот показатель составлял $32,6 млрд. Таким образом, Турция выбыла из списка 31-го крупнейшего держателя американских казначейских бумаг.

Лидером в этом списке остался Китай: его вложения в госдолг США оцениваются в $1,18 трлн. На втором месте Япония – $1,03 трлн, на третьем месте Бразилия – $300,1 млрд.

10 августа президент США Дональд Трамп распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган предложил бойкотировать электронную продукцию американского производства и повысил пошлины на легковые автомобили, табак и алкоголь из США на 120%, 140% и 60% соответственно.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​Алматинские активисты подготовили иск к акимату Алматы
Новости
Юрий Пак подал кассационную жалобу в Верховный суд
Новости
​Организаторам митинга за реформу МВД прислали отказы на 32 запроса по поводу его проведения
Новости
В Алматы задержана ЛГБТ-активистка Жанар Секербаева
Новости
Россия заблокировала заявку США в Совбезе ООН о расширении санкций по КНДР
Новости
​США планируют ввести санкции против России, способные остановить всю двустороннюю торговлю