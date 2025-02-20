Казахстан и Турция расширят фитосанитарное сотрудничество

В четверг сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений». Документ предусматривает расширение сотрудничества между двумя государствами.

По словам вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханулы, соглашением учтены основные моменты взаимного сотрудничества, необходимые для обеспечения благоприятной фитосанитарной безопасности двух стран при перемещении подкарантинной продукции. В их числе – обмен опытом исследований и диагностирования между научными организациями в этой сфере, обмен информацией о новых нормативных правовых актах в области карантина растений и национальных перечней карантинных вредных организмов. Также оговорены вопросы требований в отношении ввозимых партий подкарантинной продукции, сопровождающих документов и условия транзита перемещаемых грузов.

«За трехлетний период при проведении карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции, импортированной из Турции, выявлено 76 случаев попыток ввоза продукции, не соответствующей фитосанитарным требованиям. Из них в шести случаях были обнаружены карантинные объекты», - привел статистику Кенжеханулы.

Вместе с тем, отмечая увеличения объема перемещаемой подкарантинной продукции, существует риск ввоза карантинных объектов, добавил он.

Как отметил вице-министр, из Турции в Казахстан в основном импортируются орехи, томаты, плоды перцев, яблоки, виды цитрусовых, ягоды свежие, саженцы плодовых и цветочных культур. А из Казахстана в Турцию практически все виды зерновых и бобовых культур.

За последние три года экспортировано порядка 700 тыс. тонн растениеводческой продукции, импорт, в свою очередь, составил более 40 тыс. тонн различных сельскохозяйственных культур и 2, 7 млн штук посадочного и семенного материала.