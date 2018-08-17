Казахстан ввел трёхмесячный запрет на ввоз бензина из России

Согласно приказу министра энергетики Казахстана от 3 июля 2018 года № 262 «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации» в стране вводится запрет сроком на ввоз бензина из России сроком на три месяца. Текст приказа опубликован в пятницу на сайте «Казахстанской правды» и вводится в действие через 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

Как ранее заявил министр энергетики Канат Бозмумбаев, решение связано с профицитом этого вида топлива в Казахстане. Более того, в стране появятся излишки бензина в 500 тыс. тонн после ввода в эксплуатацию крекинговой установки на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.

Также министр заверил, что запрет на импорт бензина из России не скажется на внутреннем рынке Казахстана и дефицита не будет: «Не будет дефицита, потому что у нас сейчас профицит в полтора раза по сравнению с необходимыми нормативными запасами. Сегодня у нас запас почти 330 тысяч тонн, а нам нужно около 200 тысяч тонн, грубо говоря. Нам хватит».

Кроме того, отметил он, в августе на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе планируется начать эксплуатацию установки каталитического крекинга. «Если таким темпом будет идти, то у нас там в сентябре-октябре будет затоварка по 500 или 600 тысяч тонн. Поэтому мы работаем по двум направлениям. Первое – снижение импорта, вторая часть связана с экспортом, с открытием экспорта. Экспорт – это наши традиционные партнеры стран Центральной Азии и дальше», - заключил министр.