В Алматы появились аллеи ветеранов Великой отечественной войны

Аким Алматы Ерболат Досаев открыл аллею ветеранов Великой Отечественной войны в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев, высадив там именные деревья, сообщила пресс-служба акимата города. Аналогичные аллеи появились во всех районах города.

«В юбилейный год 80-летия Победы в Алматы мы решили отметить его по-особенному: во всех районах города одновременно открыты аллеи ветеранов Великой Отечественной войны. Я хотел, чтобы жители каждого района знали эти места и приходили почтить память наших героев», - сказал Досаев.

Он отметил, что в Алматы проживает 21 ветеран, а также нужно отдать «дань уважения тем ветеранам, которые ушли за последние два года». Поэтому всего высажено 29 деревьев.

«Эти аллеи станут частью нашего города – живым напоминанием для будущих поколений: детей, внуков и правнуков, которые будут гордиться подвигами своих предков и помнить, какой ценой была завоевана Великая Победа», - сказал аким.

На аллее в парке имени 28 героев-панфиловцев высадили липы высотой 6 метров, рядом с ними установили именные таблички в память о героях Великой Отечественной войны.

Всего на открытых аллеях ветеранов было высажено 200 лип.