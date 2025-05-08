В Алматы появились аллеи ветеранов Великой отечественной войны

В парке имени 28 панфиловцев высадили именные деревья
Аким Алматы Ерболат Досаев открыл аллею ветеранов Великой Отечественной войны в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев, высадив там именные деревья, сообщила пресс-служба акимата города. Аналогичные аллеи появились во всех районах города.
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