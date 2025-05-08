Строительство двух ветропарков в Жамбылской области инвесторами из ОАЭ закрепил сенат

Консорциум из арабских инвесторов и казахстанских компаний построят в Жамбылской области две ветровые электростанции мощностью более 1 ГВт. Для этого акимат области предоставит в аренду земельный участок, а правительство обязуется не строить рядом объекты, которые могут повлиять на поток ветра. Эти нормы прописаны в законе «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции», который в четверг в ходе пленарного заседания одобрил сенат.

«В рамках соглашения планируется строительство ветровой электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Проект ветряной электростанции предусматривает внедрение одной из самых современных систем накопления энергии мощностью 300 МВт с емкостью 600 МВт. Это стратегическое решение позволит накапливать излишки выработанной энергии в периоды сильного ветра и передавать ее в сеть в моменты пиковой нагрузки», - сказал сенатор Шакарым Буктугутов.

По его словам, соглашением определены условия, которым должны соответствовать крупные проекты. Среди них – мощность 1 ГВт, ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (СО2), производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, стабильность и надежность интеграции проектов в Единую электроэнергетическую систему страны, а также обеспечение энергетической безопасности страны и другие.

Документом определены правовая база и ключевые условия реализации для крупных проектов. В частности, расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ определен закупщиком электроэнергии. Период покупки электроэнергии составит 25 лет с начала эксплуатации. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC) будет осуществлять техническую диспетчеризацию отпуска в сеть и техническое обслуживание воздушных линий электропередач.

«Акиматом Жамбылской области будет предоставлен в аренду земельный участок. Тариф на электроэнергию, вырабатываемую ветровыми электростанциями, будет составлять 4,49 цента США за кВт/ч. Этот тариф установлен с учетом международной практики и уровня рентабельности проекта, обеспечивая привлечение иностранных инвестиций и поддержку со стороны государства. Тариф включает в себя затраты по строительству линий, использованию систем накопления энергии, выработке электрической энергии», - объяснил сенатор.

Вместе с тем казахстанская сторона должна выплатить компенсацию инвестору за любые возросшие издержки, в том числе при изменении законодательства и электросетевых правил, а также при строительстве конкурирующих проектов и увеличении стоимости земли. Также правительство Казахстана обязуется не возводить какие-либо проекты или строительство по соседству, которые могут повлиять на поток ветра для производства электроэнергии.

В целом, по данным депутата, проект реализуется консорциумом – по 40% акций у компании из ОАЭ Masdar и W Solar, 18% акций будет у квазигосударственной компании «Самрук-Энерго» Qazaq Green Power и 2% акций – у Казахстанского инвестиционного фонда развития.

«Для подключения ветровых электростанций к энергосистеме потребуется строительство высоковольтных линий электропередачи протяженностью более 400 км. В рамках проекта предполагается усиление транзитного потенциала Южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана», - также добавил Буктугутов.

Как отмечается в заключении профильного комитета сената, реализация проекта позволит создать около 100 постоянных рабочих мест, 1 тыс. временных рабочих мест, привлечет порядка $1,4 млрд инвестиций и позволит выработать дополнительные 3,4 млрд кВтч «зеленой» энергии.