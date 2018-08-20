Свою медаль он посвятил фигуристу Денису Тену
​​Фехтовальщик Дмитрий Алексанин завоевал золото Азиатских игр
Фото Национального олимпийского комитета

Казахстанский фехтовальщик Дмитрий Алексанин одержал победу над Олимпийским чемпионом 2016 года южнокорейцем Пак Сан Ёном в финале Азиатских игр в дисциплине фехтование на шпагах. Свою победу он посвятил фигуристу Денису Тену и Казахстану, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Дмитрий Алексанин обыграл своего соперника со счетом 15:12.

«Эмоции переполняют. Все было здорово. Работа была проделана колоссальная. Хочу отметить своих тренеров Альберта Валентиновича и Алексея Борисовича. Мы вместе с ними к этому стремились. Так вышло, что мне в полуфинале и финале попались бронзовый призер Олимпиады. А также действующий чемпион ОИ. На них двоих настраивался. Я знал, что второй из них будет в финале. Искал какие-то «дырки». Нашел, все получилось. Безусловно, победу посвящаю всему Казахстану. Денису Тену. Трагическая гибель. Ужасная. Даже слов нет», - приводит слова Алексанина пресс-служба комитета.

Казахстанские спортсмены завоевали 4 медали на Азиатских играх, которые в эти дни проходят в Индонезии. Помимо Алексанина, медали завоевали борец вольного стиля Данияр Кайсанов (серебро) и борцы вольного стиля: Саятбек Окасов (весовая категория до 65 кг) и Адилет Давлумбаев (до 86 кг) – на их счету две бронзы. Сейчас Казахстан находится на пятом месте общекомандного зачета.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы задержана ЛГБТ-активистка Жанар Секербаева
Новости
Юрий Пак подал кассационную жалобу в Верховный суд
Новости
Друзья Александра Кузнецова рассказали о его выезде из страны
Новости
Осужденный за драку у бара «Чукотка» Кузнецов вернется в колонию
Новости
Власти Алматы не разрешают провести митинг из-за транспорта и зеленых насаждений
Новости
В Алматы появится улица имени Батырхана Шукенова