​​Фехтовальщик Дмитрий Алексанин завоевал золото Азиатских игр

Казахстанский фехтовальщик Дмитрий Алексанин одержал победу над Олимпийским чемпионом 2016 года южнокорейцем Пак Сан Ёном в финале Азиатских игр в дисциплине фехтование на шпагах. Свою победу он посвятил фигуристу Денису Тену и Казахстану, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Дмитрий Алексанин обыграл своего соперника со счетом 15:12.

«Эмоции переполняют. Все было здорово. Работа была проделана колоссальная. Хочу отметить своих тренеров Альберта Валентиновича и Алексея Борисовича. Мы вместе с ними к этому стремились. Так вышло, что мне в полуфинале и финале попались бронзовый призер Олимпиады. А также действующий чемпион ОИ. На них двоих настраивался. Я знал, что второй из них будет в финале. Искал какие-то «дырки». Нашел, все получилось. Безусловно, победу посвящаю всему Казахстану. Денису Тену. Трагическая гибель. Ужасная. Даже слов нет», - приводит слова Алексанина пресс-служба комитета.

Казахстанские спортсмены завоевали 4 медали на Азиатских играх, которые в эти дни проходят в Индонезии. Помимо Алексанина, медали завоевали борец вольного стиля Данияр Кайсанов (серебро) и борцы вольного стиля: Саятбек Окасов (весовая категория до 65 кг) и Адилет Давлумбаев (до 86 кг) – на их счету две бронзы. Сейчас Казахстан находится на пятом месте общекомандного зачета.