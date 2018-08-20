Новое жилье будет построено в рамках пятилетнего плана развития Астаны
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В Астане к 2023 году обеспечат жильем полмиллиона человек
ФОТО С САЙТА LITER.KZ

На совещании по вопросам развития Астаны аким столицы Асет Исекешев сообщил главе государства Нурсултану Назарбаеву о том, что к 2023 году в городе будет построено 9,5 млн кв. м жилья на 500 тыс. человек, сообщается на сайте Акорды.

Исекешев проинформировал президента о разработанном пятилетнем плане развития столицы и перспективах строительства новых объектов. «В рамках плана предусматривается пять зон застройки. До 2023 года будет построено 9,5 млн кв. м жилья, это 156 тыс. квартир на 500 тыс. человек. А до 2027 года – 16 млн кв. м на 800 тыс. человек. Таким образом в городе будут созданы условия для проживания 2 млн человек», - доложил аким столицы.

Нурсултан Назарбаев указал, что в процессе застройки города важно учитывать возможности действующей инфраструктуры и существующих коммуникаций.

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