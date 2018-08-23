Сильный дождь и град ожидаются в Астане и Акмолинской области

Сильный дождь, усиление ветра и град ожидаются в Акмолинской области и в Астане в ближайшие трое суток, сообщает РГП «Казгидромет».

«24-26 августа в Акмолинской области ожидается дождь, днем 24 - ночью 25 августа местами сильный дождь. Местами гроза, ветер северо-западный 15-20 м/с. Днем 24-26 августа местами град», - говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

В Астане днем 24-го и ночью 25 августа также ожидается сильный дождь, в пятницу ветер 15-20 м/с. 24-26 августа в столице прогнозируются гроза, град. Вероятность шторма 90-95%.

Ранее синоптики сообщали, что на севере Казахстана 24-25 августа ожидается пасмурная погода с дождями, местами сильными, порывистым ветром и понижением температуры воздуха ночью до 5-13 градусов, днем до 10-18 градусов тепла. В южных регионах сохранится теплая погода без осадков.