5 новых школ откроют в Астане в этом году

5 новых школ откроют в этом году в Астане, сообщил аким города Асет Исекешев, выступая на ежегодной августовской конференции. Всего, как сообщается на сайте столичного акимата, в городе за 5 лет планируется построить 24 школы и 10 пристроек.

«5 школ мы вводим уже в этом году, еще 11 объектов будут завершены в 2019 году», - сказал Исекешев. По словам акима, принята программа, согласно которой в ближайшие 5 лет будет реализовано строительство 24 школ и 10 пристроек из средств бюджета.

Исекешев отметил, что проектирование новых школ ведется по обновленным СНиПам, а это «позволит строить школы не на 1200, а на 2500-3000 мест». «Таким образом, за 5 лет мы сможем обеспечить столько же новых ученических мест, сколько было создано в столице за 20 лет ее существования», - сказал он.

Глава города также сообщил, что для эффективного планирования строительства организаций образования разработана интерактивная карта Астаны с использованием технологии BigData. Так, были оцифрованы районы и участки города, чтобы рассчитать точное количество детей и вовремя распределить нагрузку на учебные заведения. По мнению акима, это «позволит более тщательно планировать строительство объектов с учетом анализа больших данных».

Помимо этого, совместно с бизнесом в ближайшие 5 лет планируется строительство частных школ, которые охватят более 50 тысяч детей. В новом учебном году уже будут открыты 3 новые частные школы, уточнил Исекешев.

Ранее Исекешев сообщал, что в ближайшие 3 года планируется построить 27 школ и 10 пристроек.